6 de abril de 2026
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Malargüe

Malargüe explotó en el fin de semana largo: turismo al tope y hoteles casi llenos

La ocupación superó expectativas y los principales puntos turísticos registraron gran afluencia. Malargüe es uno de los destinos elegidos en Mendoza.

Turismo en Malargüe (Foto gentileza).

Turismo en Malargüe (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Malargüe vivió un positivo fin de semana largo por el feriado del 2 al 5 de abril, con un marcado movimiento turístico que impulsó la ocupación hotelera y la actividad en los principales atractivos del departamento. Los datos reflejan una importante afluencia de visitantes y una agenda cultural que acompañó la propuesta local.

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe informaron a SITIO ANDINO que, sobre un relevamiento de 28 establecimientos de distintas categorías en la ciudad y en valle de Los Molles, la ocupación promedio durante jueves, viernes y sábado alcanzó el 66%. El registro muestra un nivel sostenido de reservas, con picos en las jornadas centrales del fin de semana extra largo.

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Por su parte, desde la Dirección de Turismo local indicaron que los porcentajes superaron el 80%, destacando una significativa llegada de visitantes provenientes de distintos departamentos de Mendoza, especialmente de la zona norte. También se sumaron turistas de Buenos Aires y Entre Ríos, junto a viajeros internacionales de Chile y Uruguay.

La Payunia, Malargüe
Reserva La Payunia.

Reserva La Payunia.

Destinos turísticos elegidos de Malargüe

Entre los puntos más elegidos se destacaron los circuitos urbanos, con visitas al Complejo Planetario Malargüe, el Museo Regional y Parque de Huellas de Dinosaurios. A su vez, los paisajes de montaña concentraron una alta demanda, especialmente en los valles de Las Leñas, Valle Hermoso y Los Molles. También registraron gran afluencia el Volcán Malacara, Reserva Provincial La Payunia y Caverna de las Brujas.

El cierre del fin de semana estuvo marcado por la actividad cultural en el Centro de Convenciones Thesaurus, donde se desarrolló el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino, con la presentación del Cuarteto Abutcov. El evento contó con la presencia de la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez, y su virreina Agustina Giacomelli, junto a las representantes departamentales de la Vendimia Priscila Arroyo y Yasmina González, de la Fiesta Nacional del Chivo.

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