5 de abril de 2026
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Semana Santa

Furor por Mendoza en Semana Santa: el destino más elegido del país

Con una ocupación superior al 80%, desde Emetur destacaron un inesperado balance positivo para el turismo y la economía provincial durante el fin de semana largo.

Furor por Mendoza en Semana Santa: el destino más elegido del país

Furor por Mendoza en Semana Santa: el destino más elegido del país

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos de Argentina durante la Semana Santa 2026, con altos niveles de ocupación y una fuerte afluencia de visitantes. Pese a un calendario cargado de feriados, la provincia superó las expectativas y mostró su atractivo turístico a nivel nacional e internacional.

Mendoza, el destino más elegido de Semana Santa: qué dicen los datos

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), la provincia alcanzó un promedio del 85% de ocupación hotelera y recibió a más de 69.000 visitantes.

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Turismo - Mendoza - bodegas
Turismo en Mendoza: Semana Santa generó un impacto económico de $19.200 millones.

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El Área Metropolitana lideró con un 91%, mientras que destinos como Ruta 82, Cacheuta y Potrerillos registraron ocupación casi plena. En el sur, San Rafael alcanzó el 78% en sus villas turísticas y el 76% en la ciudad; General Alvear llegó al 80% y Malargüe al 70%. El Valle de Uco, el Este provincial y Alta Montaña también mostraron un desempeño destacado.

El impacto económico fue significativo y se estima en más de $19.200 millones, impulsado por una estadía promedio de tres días y un gasto diario por persona de $92.519. Este resultado se explica, en parte, por una oferta variada que incluye naturaleza, enoturismo, gastronomía y una agenda cultural y deportiva atractiva.

Entre los eventos destacados se encuentra el festival Música Clásica por los Caminos del Vino, con más de 55 conciertos en toda la provincia, además de competencias deportivas como el Campeonato Argentino de MTB.

La presidenta del EMETUR, Gabriela Testa, destacó el resultado obtenido: “Mendoza volvió a demostrar su fortaleza como destino turístico. A pesar de la cercanía con otros fines de semana largos, logramos un 85% de ocupación promedio, lo que refleja el trabajo sostenido en promoción y la calidad de nuestra oferta”.

Turismo 2026 - Ciudad Mendoza
El Gran Mendoza y San Rafael: las áreas más elegidas por los turístas.

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Además, la funcionaria subrayó la diversidad del público: “Recibimos tanto turistas nacionales como visitantes de países limítrofes, como Chile, Brasil y Uruguay, y también de otros destinos internacionales. Es un feriado que moviliza al mundo ”. En esa línea, remarcó que el turismo continúa siendo un motor clave de la economía local, con impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

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