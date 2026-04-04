5 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Turismo en alza: San Rafael se posiciona entre los destinos más elegidos del país

San Rafael registra una ocupación cercana al 70% y un importante flujo de visitantes, muchos de ellos sin reservas previas.

Alta demanda de turismo en San Rafael.

Alta demanda de turismo en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El fin de semana largo por Semana Santa comenzó con un fuerte movimiento de turismo en San Rafael, donde la ocupación roza el 70% y supera las expectativas previas.

De acuerdo a los datos oficiales, el departamento alcanza un 69,6% de ocupación, en línea con los promedios nacionales y consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país.

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Alta demanda y visitantes sin reserva en San Rafael

El flujo turístico es sostenido y, según indicaron desde el sector, muchos visitantes arribaron sin reservas previas, atraídos por la diversidad de propuestas que ofrece el destino.

Las actividades al aire libre, el enoturismo y las experiencias de aventura aparecen como los principales motores de la demanda durante el feriado.

En ese contexto, San Rafael vuelve a posicionarse entre los lugares más buscados a nivel nacional, según el Observatorio Argentino de Turismo.

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Ocupación equilibrada en todos los alojamientos de San Rafael

El informe de la Dirección de Turismo local refleja niveles de ocupación homogéneos en los distintos tipos de alojamiento.

Los hoteles lideran con un 70,35%, seguidos por los aparts con un 68,62% y las cabañas con un 68%, lo que evidencia un reparto equilibrado de la demanda.

Agenda cargada de actividades en San Rafael

El movimiento turístico también se ve impulsado por una amplia agenda cultural y recreativa. Entre las propuestas destacadas se encuentran el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino, con presentaciones en espacios como bodegas y centros culturales, y el Mercado de Arte Puro, que se desarrolla en la Plaza Italia.

Además, la programación incluye actividades como “Semana Santa en la Villa”, con eventos en la Villa 25 de Mayo, sumando opciones para residentes y turistas.

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