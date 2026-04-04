Mendoza impulsa frutas y hortalizas de estación con el programa +365 Tierra de Productos Saludables

Por Sitio Andino Economía







El Ministerio de Producción, a través del programa +365 Tierra de Productos Saludables, impulsa una campaña para promocionar productos estacionales característicos de Mendoza, fortaleciendo a los productores locales y fomentando el consumo de alimentos frescos. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Sin título (1) Una iniciativa para fortalecer a los productores locales de Mendoza La iniciativa busca fortalecer el trabajo de los productores locales, actores fundamentales de la cadena productiva mendocina, mediante la difusión de frutas y hortalizas de estación, así como de la elaboración y consumo de conservas, contribuyendo al desarrollo de las economías familiares.

En este marco, durante abril se promocionarán duraznos, tomates, membrillos y alcayotas, mientras que en mayo será el turno de higos, ciruelas, manzanas y peras. Se trata de productos típicamente mendocinos que se encuentran en su mejor momento nutricional, ideales no solo para su consumo en esta época, sino también para su conservación y disfrute durante todo el año.

Desde hace más de 10 años, el programa +365 promueve el desarrollo integral de los productores locales a través de la difusión de frutas y hortalizas frescas, frutos secos y desecados, aromáticas, miel, aceite de oliva y enlatados. Además, fomenta el trabajo articulado entre toda la cadena productiva, integrada por productores, comerciantes, instituciones educativas, centros de salud y otros actores clave.

Productos saludables y bien mendocinos Durante abril se inicia la promoción de tomates, duraznos, membrillos y alcayotas, destacando sus principales características, propiedades nutricionales, variedades cultivadas y recetas simples que permiten su preparación y conservación para todo el año. Algunos datos destacados son: El tomate representa cerca del 20% de la superficie hortícola de verano en la provincia, con fuerte presencia en Tunuyán, San Martín y Lavalle.

El durazno es ideal para conservas, siendo la mermelada y el durazno en almíbar preparaciones tradicionales de la cultura local.

El membrillo se cultiva principalmente en el sur provincial y se destina en su mayoría a la elaboración de dulces, jaleas, pastas y almíbares.

La alcayota es una fruta de consumo cocido, cuya alta concentración de azúcares la convierte en un ingrediente ideal para dulces artesanales. “Con este programa +365 se busca reflejar lo que somos y lo que proyectamos: una provincia que produce con calidad, identidad y una mirada hacia un futuro más saludable y sostenible”, destacaron desde la cartera de Producción.

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