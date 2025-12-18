18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Clásicos festivos

Cómo hacer vitel toné perfecto: receta clásica y secretos infalibles

El vitel toné es protagonista de las fiestas y esta receta revela técnicas, tips y detalles clave para lograr un plato fresco, sabroso y bien argentino.

Cómo hacer vitel toné perfecto: receta clásica y secretos infalibles

Cómo hacer vitel toné perfecto: receta clásica y secretos infalibles

El vitel toné es uno de esos platos que definen la Navidad en la mesa argentina, especialmente en provincias calurosas como Mendoza. Fresco, elegante y cargado de historia, este clásico de origen italiano se transformó en un infaltable de diciembre. Prepararlo bien no es difícil, pero sí requiere atención a pequeños detalles que marcan la diferencia.

Vitel toné: un clásico que se volvió argentino

Aunque su nombre original es vitello tonnato y nació en la región italiana del Piamonte, el vitel toné encontró en Argentina su verdadera consagración festiva. A diferencia de Europa, donde se consume en verano, aquí se adaptó perfectamente a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando el calor invita a platos fríos y livianos.

La clave de su éxito está en el equilibrio entre una carne tierna y una salsa cremosa, intensa y bien aromática. En Mendoza, donde muchas cenas se extienden hasta altas horas, este plato resulta práctico porque puede prepararse con anticipación y mejorar con el reposo en frío.

Embed

Los secretos de la receta de vitel toné

Para lograr un vitel toné memorable, la cocción de la carne es tan importante como la salsa. El peceto debe cocinarse a baja temperatura y de forma pareja, ya sea hervido o al horno envuelto en papel aluminio con hierbas, ajo y aceite de oliva. Esto garantiza jugosidad y una textura pareja.

Otro punto fundamental son las verduras y el caldo de cocción. Zanahoria, cebolla y apio, cocidos junto a la carne, aportan sabor y se integran luego a la salsa. Un secreto bien guardado es sumar unas gotas de cognac o vino blanco: realza el conjunto sin invadir.

Paso a paso para un vitel toné irresistible

Ingredientes principales:

  • 1 peceto de 1,5 kg
  • Vino blanco, caldo y laurel
  • Atún, anchoas y alcaparras
  • Yemas de huevo duro, mostaza, mayonesa y limón

La preparación comienza con el marinado del peceto en vino blanco durante varias horas o toda la noche. Este paso vuelve la carne más tierna y sabrosa, aunque no es obligatorio. Luego se brida (es decir: atar el peceto con un hilo para que quede con su forma y tenga una cocción uniforme) y se hierve en caldo durante una hora, dejándolo enfriar dentro del mismo líquido.

Mientras tanto, se procesa la salsa con un cucharón del caldo, atún, anchoas, yemas, aceite de oliva, vinagre, limón, mostaza, mayonesa y alcaparras. La textura debe ser lisa y cremosa. Finalmente, se corta la carne en rodajas finas, se acomoda en una fuente y se cubre con la salsa.

vitel-tone-argentino.jpg
El infaltable de cada navidad y Año Nuevo: vitel toné.

El infaltable de cada navidad y Año Nuevo: vitel toné.

Un plato que mejora con el tiempo

El vitel toné no sólo admite preparación anticipada: mejora notablemente después de varias horas de heladera, cuando los sabores se integran. Decorar con alcaparras extra y servir bien frío es la mejor forma de honrar este clásico. En Navidad, el vitel toné no es solo una receta: es tradición, memoria y disfrute compartido alrededor de la mesa.

Temas

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales