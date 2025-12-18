Cómo hacer vitel toné perfecto: receta clásica y secretos infalibles

El vitel toné es uno de esos platos que definen la Navidad en la mesa argentina , especialmente en provincias calurosas como Mendoza. Fresco, elegante y cargado de historia, este clásico de origen italiano se transformó en un infaltable de diciembre. Prepararlo bien no es difícil, pero sí requiere atención a pequeños detalles que marcan la diferencia.

Aunque su nombre original es vitello tonnato y nació en la región italiana del Piamonte, el vitel toné encontró en Argentina su verdadera consagración festiva . A diferencia de Europa, donde se consume en verano, aquí se adaptó perfectamente a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando el calor invita a platos fríos y livianos.

La clave de su éxito está en el equilibrio entre una carne tierna y una salsa cremosa, intensa y bien aromática. En Mendoza, donde muchas cenas se extienden hasta altas horas, este plato resulta práctico porque puede prepararse con anticipación y mejorar con el reposo en frío.

Para lograr un vitel toné memorable, la cocción de la carne es tan importante como la salsa . El peceto debe cocinarse a baja temperatura y de forma pareja, ya sea hervido o al horno envuelto en papel aluminio con hierbas, ajo y aceite de oliva. Esto garantiza jugosidad y una textura pareja.

Otro punto fundamental son las verduras y el caldo de cocción. Zanahoria, cebolla y apio, cocidos junto a la carne, aportan sabor y se integran luego a la salsa. Un secreto bien guardado es sumar unas gotas de cognac o vino blanco: realza el conjunto sin invadir.

Paso a paso para un vitel toné irresistible

Ingredientes principales:

1 peceto de 1,5 kg

Vino blanco, caldo y laurel

Atún, anchoas y alcaparras

Yemas de huevo duro, mostaza, mayonesa y limón

La preparación comienza con el marinado del peceto en vino blanco durante varias horas o toda la noche. Este paso vuelve la carne más tierna y sabrosa, aunque no es obligatorio. Luego se brida (es decir: atar el peceto con un hilo para que quede con su forma y tenga una cocción uniforme) y se hierve en caldo durante una hora, dejándolo enfriar dentro del mismo líquido.

Mientras tanto, se procesa la salsa con un cucharón del caldo, atún, anchoas, yemas, aceite de oliva, vinagre, limón, mostaza, mayonesa y alcaparras. La textura debe ser lisa y cremosa. Finalmente, se corta la carne en rodajas finas, se acomoda en una fuente y se cubre con la salsa.

vitel-tone-argentino.jpg El infaltable de cada navidad y Año Nuevo: vitel toné.

Un plato que mejora con el tiempo

El vitel toné no sólo admite preparación anticipada: mejora notablemente después de varias horas de heladera, cuando los sabores se integran. Decorar con alcaparras extra y servir bien frío es la mejor forma de honrar este clásico. En Navidad, el vitel toné no es solo una receta: es tradición, memoria y disfrute compartido alrededor de la mesa.