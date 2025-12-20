Qué tenés que saber de Potrerillos este verano: cambios y playas para disfrutar

Con el tiempo, Potrerillos se consolidó como un punto de encuentro muy popular en Mendoza. Desde hace unos meses, se están realizando obras y se ha habilitado una playa para que los visitantes disfruten de actividades recreativas y del contacto con la naturaleza. A continuación, más detalles.

Desde hace varios meses, el proyecto Costazur avanza en el perilago de Potrerillos , transformando la zona. Entre las obras más importantes se destacan la plantación de 3.000 árboles , la instalación de tanques de agua para riego y consumo, la construcción de caminos y estacionamientos , y la implementación de un cerco perimetral .

Según las autoridades, estas mejoras permitirán que este verano los visitantes del lago disfruten de servicios e infraestructura mejorados , ofreciendo una experiencia más cómoda, segura y agradable para quienes se acerquen a disfrutar del entorno natural y de las actividades recreativas en el lugar.

A la hora de visitar Potrerillos este verano, es importante tener en cuenta algunos aspectos :

La mejora de servicios e infraestructura en el sur del dique continuará durante los próximos cuatro años.

continuará durante los próximos cuatro años. Los accesos han sido reorganizados , se instaló un cerco perimetral, se habilitó un estacionamiento gratuito temporal , y se creó un nuevo sector para actividades acuáticas .

, se instaló un cerco perimetral, se habilitó un , y se creó un . Se mantiene el acceso a las zonas de baño habilitadas para los visitantes.

para los visitantes. No se han modificado las normas para la navegación ni las actividades acuáticas.

En cuanto a las playas, la "Bahía Príncipe", ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos, se encuentra habilitada desde hace ya unos días. Es un espacio accesible y seguro, con áreas debidamente boyadas y autorizadas para la recreación, el baño y el nado.

Además, el lugar contará con restaurante, food trucks, sanitarios, feria de artesanías y estacionamiento, ofreciendo todas las comodidades para que los visitantes disfruten de su estadía.

Es importante destacar que la playa está bajo la supervisión de los guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático de la UMAZA y permanecerá habilitada hasta el 8 de marzo de 2026.