17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fue en Ruta 82

Un conductor sufrió un accidente en Potrerillos y provocó la obstrucción de media calzada

Un accidente de tránsito se registró en Ruta 82, a la salida del túnel del Dique Potrerillos. El siniestro provocó la obstrucción de media calzada.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas.

Foto: Coordinación Argentina.
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial se registró en las últimas horas del martes sobre la Ruta Provincial 82, a la salida del túnel del Dique Potrerillos, una de las zonas más transitadas del corredor turístico.

Como consecuencia del siniestro, quedó obstruida media calzada, lo que generó demoras y complicaciones en la circulación vehicular. La situación obligó a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar con precaución para evitar nuevos incidentes.

Lee además
Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
Mega Banda

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
El conductor del camión fue asistido por personal de emergencia de Chile.
Cómo está el paso

Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

En rutas de montaña, se recomienda transitar con extrema precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones en el lugar, especialmente debido a la geografía del sector y el flujo constante de vehículos.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente personas heridas pero personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó asistencia a los involucrados.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de diciembre

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso chile los libertadores.jpeg
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Temas
Seguí leyendo

Violento robo en Guaymallén: lo interceptaron en moto y le sacaron $4 millones

Dramático choque en Tupungato: una ciclista terminó hospitalizada tras ser embestida

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Muerte en la Quinta de Olivos: investigan si una deuda influyó en la decisión del joven militar

Condenaron a 23 años de cárcel a dos hombres por el brutal homicidio de un jubilado en Godoy Cruz

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Te Puede Interesar

Federico Sturzenegger jugó fuerte para defender la desregulación total de la vitivinicultura
Crece el conflicto por el INV

Vitivinicultura: Federico Sturzenegger escala el conflicto con los viñateros mendocinos por la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas video
PREOCUPACIÓN REGIONAL

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

Por Sitio Andino Economía
Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
Mega Banda

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Por Cristian Pérez Barceló