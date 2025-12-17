Un conductor sufrió un accidente en Potrerillos y provocó la obstrucción de media calzada

Un accidente vial se registró en las últimas horas del martes sobre la Ruta Provincial 82, a la salida del túnel del Dique Potrerillos, una de las zonas más transitadas del corredor turístico.
Un accidente vial se registró en las últimas horas del martes sobre la Ruta Provincial 82, a la salida del túnel del Dique Potrerillos, una de las zonas más transitadas del corredor turístico.
Como consecuencia del siniestro, quedó obstruida media calzada, lo que generó demoras y complicaciones en la circulación vehicular. La situación obligó a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar con precaución para evitar nuevos incidentes.
En rutas de montaña, se recomienda transitar con extrema precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones en el lugar, especialmente debido a la geografía del sector y el flujo constante de vehículos.
Hasta el momento, no se informaron oficialmente personas heridas pero personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó asistencia a los involucrados.
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este miércoles 17 de diciembre las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.