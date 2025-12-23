23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tristeza en el mundo gamer

Accidente fatal: muere Vince Zampella, referente del videojuego

El accidente que terminó con la vida de una figura clave del videojuego generó un impacto global. Las impactantes imágenes de sus últimos momentos.

 Por Analía Martín

El accidente automovilístico que provocó la muerte de Vince Zampella sacudió de lleno a la industria del videojuego y al mundo gamer. El aclamado desarrollador, referente creativo detrás de franquicias icónicas, falleció a los 55 años en California, dejando un vacío difícil de dimensionar en uno de los sectores más influyentes del entretenimiento digital.

El accidente que sacudió a la industria del videojuego

El trágico accidente ocurrió en un tramo montañoso y de alta complejidad vial en la autopista del sur de California. Zampella conducía a alta velocidad en su Ferrari, cuando al salir de una curva, perdió el dominio del vehículo, salió de la calzada y colisionó contra una barrera de contención. El desarrollador falleció en el lugar, mientras que el hecho quedó registrado por personas que estaban filmando la secuencia.

Más allá de las impactantes imágenes, la noticia tuvo una rápida repercusión dentro del ecosistema gamer. Estudios, publishers y figuras históricas del sector expresaron su pesar. Electronic Arts, compañía con la que Zampella trabajó durante años, lanzó un comunicado lamentando la muerte de su compañero y destacó su influencia y el rol central que tuvo en la evolución del videojuego moderno.

Vince Zampella y su huella en el gaming moderno

Hablar de Vince Zampella es hablar de algunos de los mayores hitos del videojuego contemporáneo. Cofundador de Infinity Ward, fue uno de los responsables directos del nacimiento de Call of Duty, saga que redefinió los shooters en primera persona. Su visión creativa ayudó a transformar el gaming competitivo y narrativo desde principios de los 2000.

Vince Zampella, referente del videojuego, perdió la vida en un accidente de tránsito

Más adelante, fundó Respawn Entertainment, estudio desde el cual impulsó títulos como Titanfall y Apex Legends. Estos juegos no solo lograron éxito comercial, sino que también marcaron tendencias técnicas y de diseño que hoy siguen vigentes. Zampella también estuvo ligado al relanzamiento de Battlefield, otra franquicia clave del género bélico. El nombre de Vince Zampella quedará asociado a una era dorada del gaming.

