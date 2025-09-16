De interés

Cuándo es el Día de la Madre 2025 en Argentina: fecha y por qué es importante

Descubrí cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina y por qué esta jornada llena de cariño sigue siendo tan especial para toda la familia.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada año, se celebra el Día de la Madre en Argentina, una jornada llena de cariño, recuerdos y regalos. En esta nota te contamos cuándo se conmemora y por qué sigue siendo una fecha tan importante para grandes y chicos.

Día de la Madre (2)
El Día de la Madre representa una de las fechas más emotivas del año

Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina

El Día de la Madre en Argentina se celebra siempre el tercer domingo de octubre, por lo que en 2025 caerá el domingo 19. Esta fecha es especial para rendir homenaje a las madres, compartir momentos en familia y expresar cariño mediante gestos, regalos o detalles que refuercen los lazos afectivos.

Aunque no es un feriado nacional, al celebrarse en domingo permite organizar homenajes sin afectar obligaciones laborales o escolares. Además, tiene un impacto positivo en la actividad comercial, favoreciendo sectores como indumentaria, accesorios y libros.

En definitiva, más allá del comercio, la jornada se mantiene como una oportunidad para agradecer, homenajear y disfrutar en familia, reafirmando la importancia de las figuras maternas en la vida cotidiana. / La Nación

