Cuándo es el Día de la Madre 2025 en Argentina: fecha y por qué es importante

Cada año, se celebra el Día de la Madre en Argentina, una jornada llena de cariño, recuerdos y regalos. En esta nota te contamos cuándo se conmemora y por qué sigue siendo una fecha tan importante para grandes y chicos.
El Día de la Madre en Argentina se celebra siempre el tercer domingo de octubre, por lo que en 2025 caerá el domingo 19. Esta fecha es especial para rendir homenaje a las madres, compartir momentos en familia y expresar cariño mediante gestos, regalos o detalles que refuercen los lazos afectivos.
Aunque no es un feriado nacional, al celebrarse en domingo permite organizar homenajes sin afectar obligaciones laborales o escolares. Además, tiene un impacto positivo en la actividad comercial, favoreciendo sectores como indumentaria, accesorios y libros.
En definitiva, más allá del comercio, la jornada se mantiene como una oportunidad para agradecer, homenajear y disfrutar en familia, reafirmando la importancia de las figuras maternas en la vida cotidiana. / La Nación
