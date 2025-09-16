Cuándo es el Día de la Madre 2025 en Argentina: fecha y por qué es importante

Día de la Madre (2) El Día de la Madre representa una de las fechas más emotivas del año Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina El Día de la Madre en Argentina se celebra siempre el tercer domingo de octubre, por lo que en 2025 caerá el domingo 19. Esta fecha es especial para rendir homenaje a las madres, compartir momentos en familia y expresar cariño mediante gestos, regalos o detalles que refuercen los lazos afectivos.

Aunque no es un feriado nacional, al celebrarse en domingo permite organizar homenajes sin afectar obligaciones laborales o escolares. Además, tiene un impacto positivo en la actividad comercial, favoreciendo sectores como indumentaria, accesorios y libros.

En definitiva, más allá del comercio, la jornada se mantiene como una oportunidad para agradecer, homenajear y disfrutar en familia, reafirmando la importancia de las figuras maternas en la vida cotidiana. / La Nación

