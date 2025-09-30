Teresita Capezzone en Aconcagua Radio: "Hoy convivimos con miedo a nuestros árboles"

“El arbolado no se gestiona bien y faltan recursos” , expresó en Aconcagua Radio. Foto: Archivo.

El estado del arbolado público en Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica tras la reciente tragedia. En diálogo con Aconcagua Radio , Teresita Capezzone , integrante de la Asamblea por el Árbol , advirtió sobre el desfinanciamiento, la falta de gestión y el incumplimiento de la Ley 7874 .

“ Basta con caminar por cualquier calle de Mendoza para notar que el arbolado no está en buenas condiciones. No se está gestionando bien ”, afirmó. Capezzone recordó que la ley de protección ambiental está vigente y reglamentada desde 2008, pero que se cumple de manera “muy parcial o directamente deja de cumplirse”.

La entrevistada vinculó esta situación con la reciente tragedia de Maipú , donde una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto . “ No es un hecho aislado . Hace unos años en el mismo departamento falleció un joven al caerle encima un árbol seco en un día sin viento. Hicimos una denuncia en Fiscalía de Estado y obtuvimos un dictamen favorable, pero nada de lo recomendado se cumplió”.

Para Capezzone, el problema es estructural: “ Hoy convivimos con miedo a nuestros árboles, cuando en realidad son parte esencial de nuestra vida urbana. Pero no se gestionan bien: las podas son extremas, falta riego y personal ”. Según explicó, Irrigación sostiene que agua para el arbolado hay, pero no se distribuye correctamente por falta de trabajadores.

Consultada sobre las responsabilidades, Capezzone fue clara: “La Ley de Arbolado Público 7874 es precisa. Si el árbol está en una vereda corresponde a la municipalidad, en una ruta a Vialidad y junto a un cauce a Irrigación. Todos son responsables legales de atender, regar y mantener el arbolado”.

También criticó la falta de respuesta a los vecinos: “En los dos casos de muertes recientes, los frentistas ya habían hecho pedidos formales. La ley obliga a avisar a las autoridades, pero rara vez contestan”.

