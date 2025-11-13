En una década, la inversión en Educación cayó en 19 provincias: qué ocurrió en Mendoza

Un informe reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación , revela que en 19 de las 24 provincias el gasto educativo cayó respecto de 2014. En la provincia de Mendoza la contracción es marcada: entre 2023 y 2024 el gasto y los salarios docentes registraron retrocesos preocupantes.

El estudio “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década”, fue elaborado por Osvaldo Giordano , María Sol Alzú y Martín Nistal. En él, se analiza la evolución del gasto en educación y cultura de cada provincia entre 2014 y 2024, y la dinámica de los salarios docentes hasta junio de 2025. La fotografía es contundente: 21 provincias redujeron su gasto en educación en 2024 respecto de 2023, y en la comparación con 2014, 19 jurisdicciones muestran niveles de gasto inferiores.

En la región de Cuyo —que comprende Mendoza, San Juan y San Luis — el informe registra caídas del gasto entre 2023 y 2024. San Luis , por su parte, se destaca como excepción regional : mantuvo tasas de crecimiento superiores a las demás a lo largo de la década.

Por el contrario, Mendoza presenta una situación más compleja: entre 2023 y 2024 el gasto provincial en educación cayó 11,9%, mientras que los salarios docentes registraron una baja de 23,6% en el mismo período. Es decir, la provincia no solo recortó asignaciones totales a la función educativa, sino que además los docentes perdieron un porcentaje relevante de poder adquisitivo.

Proporción del gasto público destinado a Educación y Cultura. Años 2014-2024. Gráfico 2. a. Proporción del gasto público destinado a Educación y Cultura sobre el total del gasto provincial, por provincia y año. Años 2014-2024. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

Los salarios docentes no recuperan el poder adquisitivo perdido

Para que estos números tengan sentido, es clave recordar que los salarios docentes constituyen cerca del 90% del gasto educativo provincial. Por eso, cuando se observan disminuciones en la función “Educación y Cultura”, hay dos lecturas posibles: o bien las provincias priorizaron sostener las remuneraciones y recortaron otras partidas (infraestructura, materiales, programas), o bien también ajustaron salarios. En el caso de Mendoza, la caída simultánea del gasto y de los salarios sugiere que hubo recortes generalizados, con impacto en múltiples rubros del sistema educativo.

El informe también pone en relación estos cambios con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), financiamiento que aportaba la Nación y representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto docente. La supresión de ese fondo obligó a algunas provincias a redestinar recursos propios para compensar la pérdida; otras no pudieron hacerlo.

En la serie de datos, sólo Chaco, Neuquén y Santiago del Estero mostraron aumentos reales del gasto educativo entre 2023 y 2024, a pesar de la caída salarial, lo que indicaría reasignaciones locales para absorber parte del impacto del FONID.

Salario de bolsillo de Maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad, marzo-junio 2025. Años 2014-2025 Gráfico 3. a. Salario de bolsillo de Maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad a precios constantes promedio marzo-junio 2025, por provincia. Años 2014-2025. Región Cuyo y NEA. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

Respecto de la evolución salarial más reciente, los datos de 2025 muestran una recuperación en 13 de las 24 jurisdicciones comparadas con 2024. Sin embargo, 21 provincias mantienen salarios reales por debajo de los niveles de 2023, y casi todas las jurisdicciones exhiben salarios inferiores a los de 2014, con apenas excepciones (Chaco, Santiago del Estero y Río Negro). En Cuyo, sólo San Juan registró recuperación salarial en 2025; San Luis, pese a su trayectoria favorable en la década, sufrió una fuerte caída entre 2023 y 2024; Mendoza mantuvo niveles relativamente estables en 2025, pero sin recuperar el poder adquisitivo perdido.

Los autores del informe advierten además sobre otra dimensión: la participación del gasto educativo dentro del presupuesto provincial. Durante 2024, en 11 jurisdicciones la función Educación y Cultura redujo su peso dentro del gasto total; en el análisis de largo plazo (2014–2024) 16 provincias muestran una disminución en esa proporción. Es decir, en varias administraciones el presupuesto total creció más rápido que lo destinado a educación, desplazando prioridades.

Una "década perdida" para la educación: advierten especialistas

Las consecuencias, según los especialistas, tienen efectos concretos en las trayectorias de aprendizaje. Osvaldo Giordano sintetiza: “Reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios, aumento de la pobreza son los síntomas de que venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación”. Giordano, además, alerta sobre déficits de formación, especialmente entre niños y jóvenes de hogares vulnerables.

estudiantes secundaria examen "Para la educación es una década perdida. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación”, explica Osvaldo Giordano, uno de los autores del informe. Foto: IA

En la misma línea, Javier Curcio (IIEP–UBA Conicet) subraya que el informe “evidencia un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje”. Curcio enfatiza la necesidad de un rol nacional estabilizador que compense inequidades territoriales y permita planificar con previsibilidad, sobre todo ante la restricción fiscal y la eliminación del FONID.

Finalmente, el documento advierte limitaciones: la falta de información pública estandarizada y la ausencia de datos consolidados para 2025 impiden un seguimiento exhaustivo de la evolución presupuestaria. Para Mendoza y el resto de las provincias, la lectura es clara: la última década registra señales de alarma en el financiamiento educativo, y la recuperación sostenida del salario docente y de la inversión en infraestructura y programas será clave para revertir los efectos sobre la calidad educativa.

Para el 2026, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE presentó un presupuesto que asciende a $1.694.919.692.007 y representa un 25,3% del provincial, con posibilidad de alcanzar un 29,1% si se incluyen fondos indirectos aplicados a acciones educativas. Entre las prioridades de la cartera, se encuentra la mejora de "la calidad de aprendizaje y la modernización", e inversión en "programas de protección de infancias y al fomento de la cultura".

