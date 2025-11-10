10 de noviembre de 2025
Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates

El oficialismo busca consensos para aprobar la pauta presupuestaria mientras siguen las visitas de funcionarios por los proyectos vinculados a la minería.

 Por Florencia Martinez del Rio

Funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente asistirán este lunes, a las 10, a la Legislatura de Mendoza para dar detalles técnicos sobre los proyectos de minería, especialmente, las DIA de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II. Además, en Diputados se esperan avances en el debate por el Presupuesto 2026.

La cita será en el anexo de la Cámara de Diputados, en plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; Derechos y Garantías Constitucionales; Hacienda y Presupuesto.

En principio, están fijadas otras dos reuniones para tratar las iniciativas impulsadas por el gobernador Alfredo Cornejo para impulsar el desarrollo minero, y se aguarda que asista presencialmente Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, a su regreso de la misión internacional en Emiratos Árabes. La funcionaria participó del plenario de la semana pasada de manera remota.

Si bien desde el oficialismo señalaron que no tienen un plazo definido para llevar al recinto las iniciativas, esperan lograr un consenso "lo antes posible" que permita avanzar en las sanciones con un apoyo amplio. El ojo no está puesto en los aspectos técnicos de los proyectos sino en el trasfondo político que la minería genera al volver a colocarse en el centro de la escena, una actividad que aparece como la carta del Gobierno para intentar diversificar la economía y generar empleo en Mendoza.

Qué dicen los proyectos en debate

La reunión del lunes se centrará en las declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la Autoriad Ambiental Minera del proyecto PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II. En el primer caso, se trata de una iniciativa en Uspallata que prevé unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino y 40.000 onzas de oro, con una ley del concentrado del 26% y una humidificación del 9%. Tendrá un costo total de construcción estimado en U$S 560 millones de dólares, con una vida útil de 16 años que podría extenderse a 27 si las condiciones lo permiten. Malargüe Distrito Minero Occidental II, por su parte, incluye 27 proyectos de exploración de cobre, que se suman a los de la etapa I.

A su vez, el Gobierno presentó la creación de un Régimen de Regalías Mineras para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales. Se basa en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras nacional, que fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva.

En cuanto a la distribución, propone un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera. En el caso de las comunas, los recursos podrán destinarse a infraestructura.

A su vez, el Ejecutivo busca crear el Fondo de Compensación Ambiental para actuar ante daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación, administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, con recursos de las recaudaciones. Incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.

El Presupuesto 2026 de la provincia

El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúos 2026, a principios de octubre. Durante varias semanas, funcionarios provinciales visitaron la Cámara baja para dar detalles de las iniciativas y su tratamiento pasó para después de las elecciones legislativas.

A partir de entonces, la comisión de Hacienda y Presupuesto ha mantenido reuniones pero centradas en otros temas. En la reunión del próximo martes el oficialismo intentaría sacar el despacho. Sobre si será con consenso, desde la oposición señalaron que dependerá de "si las conversaciones siguen avanzando para encontrar puntos en común".

Qué dice el Presupuesto 2026

El aspecto que más debate genera es el pedido de la Provincia para refinanciar unos $350.000 millones, lo que implica un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. La autorización para tal maniobra se logra con la aprobación de los dos tercios de Diputados y del Senado.

Además, el Gobierno quiere conseguir nuevo financiamiento por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

La inversión pública prevista es del 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

En cuanto a los tributos, el Gobierno buscará "aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva" para mejorar la competitividad, con reducción en el impuesto a los Sellos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales, y rebajas en alícuotas para distintas actividades.

