12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Jubilación

Presupuesto 2026: mantendrán congelado el bono a jubilados y los aumentos serán solo por inflación

El Presupuesto 2026 sostiene los aumentos por inflación, pero no prevé incrementos adicionales. Cuánto dinero se destinará a jubilaciones.

Por Sitio Andino Economía

Los jubilados mantendrán los aumentos por inflación establecidos por el decreto presidencial, pero no tendrán ningún incremento adicional de sus haberes ni tampoco subirá el bono de $70 mil que cobran aquellos que perciben la jubilación mínima.

Así indica el Presupuesto impulsado por el gobierno nacional, que busca aprobar en las sesiones extraordinarias que se convocarán entre el 10 y el 31 de diciembre, donde la ley de gastos y recursos concentrará el trabajo parlamentario en la primera convocatoria que efectuará el oficialismo.

Cómo será la gestión de las jubilaciones

El Gobierno destinará al pago de jubilaciones y pensiones $65,7 billones para pagar a los 6 millones de jubilados y pensionados, de los cuales la mitad de ellos cobra la mínima y un bono de $70 mil que está congelado desde marzo de 2024. Además, se destinarán 5,3 billones al pago de pensiones no contributivas y 3,6 billones por prestaciones del PAMI.

Al presentar el presupuesto, el presidente Javier Milei señaló que las partidas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones que paga Anses tendrá un incremento del 5%, pero eso no impactará en los haberes de la clase pasiva, ya que se mantendrá el mismo ajuste de un aumento mensual de acuerdo a la inflación.

El proyecto de Presupuesto 2026 establece que habrá una recaudación por aportes y contribuciones de la Seguridad Social en torno al 4,4% del PBI, con un crecimiento del 3,3 con respecto al 2025. Además, recibirá el 28,61 de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y la totalidad del Impuesto al Cheque.

La Oficina del Presupuesto del Congreso analizó el Impuesto al Cheque que representa 1,6% del PIB y “es el tributo con afectación específica de mayor peso dentro de los ingresos totales de la Anses”.

De este modo, el gasto en prestaciones previsionales contributivas y semicontributivas (jubilaciones y pensiones otorgadas por el Régimen de reparto y mediante moratoria previsional) alcanza el 5,3% del PIB, “cifra que se encuentra ligeramente por encima de los niveles de los años previos”, según evaluó la OPC. Sobre el bono que paga la Anses para completar el haber mínimo, tendrá un impacto menor en el PBI ya que pasará del 0,4 al 0,3 %.

