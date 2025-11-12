12 de noviembre de 2025
Sitio Andino
luto

Conmoción en el ATP Finals de Turín: dos hombres murieron durante el torneo en el Inalpi Arena

Sucedió en distintos momentos cerca del Inalpi Arena durante las Finales de Tenis ATP 2025. Repasá todo lo sucedido en Turín.

La tragedia golpeó al ATP Finals de Tenis de Turín, aunque el torneo continuó con normalidad tras los episodios.

Por Sitio Andino Deportes

El ATP Finals de Tenis de Turín 2025, que reúne a los mejores tenistas del mundo, se vio sacudido por una doble tragedia ocurrida durante la jornada del lunes en las inmediaciones del Inalpi Arena. Dos hombres, de 70 y 78 años, fallecieron en distintos episodios que, según las autoridades italianas, no estuvieron vinculados entre sí.

Dos muertes en pocas horas cerca del Inalpi Arena

El primer episodio se produjo en la Fan Village de la Piazza d’Armi, a pocos metros del estadio, donde un hombre de 70 años se descompensó repentinamente mientras participaba de las actividades previas al inicio de la jornada. Fue atendido de inmediato por el personal médico y trasladado al Hospital Molinette, pero lamentablemente falleció poco después de su llegada.

Horas más tarde, durante el partido que enfrentaba al italiano Lorenzo Musetti con el estadounidense Taylor Fritz, otro hombre —de 78 años— se desmayó en las tribunas. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia presentes en el estadio, su estado era crítico y también murió poco después de ser trasladado al mismo hospital.

Las autoridades confirmaron que los hechos no están relacionados

Los medios italianos informaron que, ante la preocupación generada entre los asistentes, la organización y las autoridades locales emitieron un comunicado conjunto aclarando que los dos episodios no guardaban relación alguna y que no afectaron el desarrollo del torneo, que continuó con normalidad.

El ATP Finals es uno de los eventos más importantes del calendario tenístico internacional, y este año reúne a figuras como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Daniil Medvedev, quienes disputan el título en suelo italiano.

Aun así, la jornada quedó marcada por la consternación y el silencio respetuoso de los aficionados, en medio de un evento que suele ser sinónimo de espectáculo y celebración.

