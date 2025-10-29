29 de octubre de 2025
Sitio Andino
destacado

Valentina Forti y Nicolás Pucci brillaron en Brasil: dos mendocinos en el podio latinoamericano

Los mendocinos Valentina Forti y Nicolás Pucci destacaron en el Campeonato Latinoamericano de Enduro disputado en Brasil. Conocé sus logros.

Triunfo mendocino en tierras brasileñas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El motociclismo mendocino volvió a dejar su huella en el plano internacional. Durante el Campeonato Latinoamericano de Enduro disputado en Patrocinio, estado de Minas Gerais, Brasil, los pilotos Valentina Forti y Nicolás Pucci protagonizaron un fin de semana inolvidable para el deporte argentino, con una actuación sobresaliente que los llevó a ocupar los primeros lugares del podio continental.

Valentina Forti, subcampeona latinoamericana de Enduro

La joven piloto Valentina Forti, de apenas 17 años, se consagró Subcampeona Latinoamericana de Enduro tras completar con éxito las exigentes jornadas de competencia desarrolladas entre el 24 y el 26 de octubre.

El circuito brasileño presentó enlaces técnicos, terrenos complicados y más de seis horas diarias de carrera, donde la mendocina demostró su resistencia, concentración y talento natural.

Compitiendo con un equipo particular apoyado por Rinaldi Brasil, Forti registró tiempos de punta que la posicionaron como la más rápida de su categoría durante varios tramos del fin de semana. Con este resultado, ratificó su condición de referente del motociclismo femenino argentino y se consolidó como una de las promesas más firmes del Enduro sudamericano.

Actualmente lidera el Campeonato Argentino de Enduro representando al equipo Husqvarna Argentina – Palermo Bikes, Grupo Simpa, y además ostenta el título de Campeona Mendocina de Enduro, siendo la única mujer compitiendo entre hombres en su clase, un hecho que destaca aún más su desempeño y determinación.

Nicolás Pucci, campeón latinoamericano en la categoría E3 de Enduro

El experimentado piloto Nicolás Pucci, de 27 años, también tuvo un desempeño brillante en Brasil. El mendocino se consagró Campeón Latinoamericano de Enduro en la categoría E3, sumando un nuevo título internacional a su carrera.

Pese a abandonar en la segunda jornada por la dureza del circuito, los puntos obtenidos en la primera etapa le bastaron para asegurarse el campeonato y proclamarse como el mejor de su clase.

Su logro reafirma el alto nivel competitivo del Enduro mendocino, y representa una recompensa al trabajo constante, la preparación física y el compromiso deportivo que lo caracterizan.

Mendoza, cuna de talento sobre dos ruedas

Con los podios de Forti y Pucci, Mendoza volvió a ser protagonista del Enduro latinoamericano, consolidando su reputación como una de las provincias con mayor proyección en el motociclismo argentino.

Ambos pilotos demostraron que con pasión, esfuerzo y disciplina, los mendocinos pueden medirse con los mejores del continente y dejar la bandera argentina en lo más alto del podio.

