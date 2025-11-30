Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino

Julián Santero levantó la copa de campeón de la Clase 3 frente al público mendocino.

Por Sitio Andino Deportes







Julián Santero vivió una tarde inolvidable en el Autódromo de San Martín, donde fue coronado campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional ante una multitud mendocina. Pese a finalizar 9º, el título ya estaba asegurado desde la fecha anterior y el piloto local disfrutó un festejo pleno, ovacionado por su gente.

Canapino cerró un fin de semana brillante y logró su primera victoria en la Clase 3, coronando una temporada histórica en la que ganó en cinco categorías distintas. El podio lo completaron Facundo Chapur y José Manuel Urcera, mientras que Jorge Barrio —séptimo— se aseguró el subcampeonato.

JULIAN SANTERO CAMPEÓN ARGENTINO 2025 DE TN CLASE 3 CON SU #TOYOTACOROLLA

FELICIDADES JULIAN SANTERO Y EQUIPO pic.twitter.com/vWTH9h3zXU — Aguante el TN (@aguante_tn) November 30, 2025



FELICIDADES JULIAN SANTERO Y EQUIPO pic.twitter.com/vWTH9h3zXU — Aguante el TN (@aguante_tn) November 30, 2025 Series intensas y clima de fiesta en San Martín La jornada había comenzado con las dos series clasificatorias: Agustín Canapino ganó la primera, escoltado por Facundo Chapur y Julián Santero. En la segunda, el triunfo quedó para José Manuel Urcera, segundo fue Facundo Márquez y tercero Jorge Barrio.

Con las gradas colmadas y un clima ideal, Santero recibió una ovación imponente al momento de levantar el trofeo. Fue el cierre perfecto para una semana de automovilismo en el Este mendocino y el broche final para una temporada consagratoria para el piloto de Guaymallén.