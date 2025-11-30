30 de noviembre de 2025
Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino

El mendocino Julián Santero celebró el título de la Clase 3 del Turismo Nacional ante su gente en San Martín. Mirá todo lo que pasó.

Julián Santero levantó la copa de campeón de la Clase 3 frente al público mendocino.

Julián Santero levantó la copa de campeón de la Clase 3 frente al público mendocino.

Por Sitio Andino Deportes

Julián Santero vivió una tarde inolvidable en el Autódromo de San Martín, donde fue coronado campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional ante una multitud mendocina. Pese a finalizar , el título ya estaba asegurado desde la fecha anterior y el piloto local disfrutó un festejo pleno, ovacionado por su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aguante_tn/status/1995178948565811494&partner=&hide_thread=false

Agustín Canapino ganó la final, pero el gran aplauso fue para Julián Santero

Aunque la victoria dominical quedó en manos de Agustín Canapino, que se impuso de punta a punta con el Toyota Corolla, todas las miradas estaban puestas en Santero. El mendocino había llegado con el campeonato definido y, más allá del resultado de la carrera, el público esperaba su coronación.

Canapino cerró un fin de semana brillante y logró su primera victoria en la Clase 3, coronando una temporada histórica en la que ganó en cinco categorías distintas. El podio lo completaron Facundo Chapur y José Manuel Urcera, mientras que Jorge Barrio —séptimo— se aseguró el subcampeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aguante_tn/status/1995176941066895618&partner=&hide_thread=false

Series intensas y clima de fiesta en San Martín

La jornada había comenzado con las dos series clasificatorias: Agustín Canapino ganó la primera, escoltado por Facundo Chapur y Julián Santero. En la segunda, el triunfo quedó para José Manuel Urcera, segundo fue Facundo Márquez y tercero Jorge Barrio.

Con las gradas colmadas y un clima ideal, Santero recibió una ovación imponente al momento de levantar el trofeo. Fue el cierre perfecto para una semana de automovilismo en el Este mendocino y el broche final para una temporada consagratoria para el piloto de Guaymallén.

