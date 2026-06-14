14 de junio de 2026
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Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi sufrió otro golpe en España, terminó 18° y cerró un fin de semana para el olvido en Fórmula 3

El argentino Mattia Colnaghi no tuvo un buen Premio de España de Fórmula 3. Sufrió un despiste tras una maniobra de un rival y cerró en cero. Mirá lo que pasó.

Mattia Colnaghi volvió a sufrir en Barcelona y terminó lejos de la zona de puntos en una complicada fecha de la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi volvió a sufrir en Barcelona y terminó lejos de la zona de puntos en una complicada fecha de la Fórmula 3.

Por Sitio Andino Deportes

Mattia Colnaghi completó un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de España de Fórmula 3. El piloto argentino de MP Motorsport finalizó en la 18ª posición luego de protagonizar una carrera marcada por un incidente que condicionó sus posibilidades. Tras abandonar en la prueba sprint del sábado, el joven corredor tampoco pudo sumar puntos en la competencia principal disputada en Barcelona.

Gracias a ese progreso inicial, el piloto de MP Motorsport se ubicaba en la 15ª posición, manteniéndose cerca de la zona de puntos y atento a cualquier error de sus rivales para intentar avanzar. La carrera parecía ofrecerle una oportunidad interesante para rescatar un resultado positivo en el circuito de Barcelona, especialmente después de un sábado complicado.

La maniobra que complicó la carrera de Colnaghi

El danés Noah Stromsted fue protagonista de la acción que cambió por completo la carrera del argentino. Cuando Mattia Colnaghi intentaba sostener su posición dentro del pelotón, una maniobra protagonizada por Noah Stromsted provocó que el argentino se despistara.

La salida de pista significó un duro golpe para las aspiraciones del representante nacional, que perdió varias colocaciones de manera inmediata. Cuando logró regresar al trazado, el piloto de MP Motorsport se encontraba relegado al 19° puesto, muy lejos de la lucha por los puntos.

A partir de allí, la misión pasó a ser intentar recuperar terreno y minimizar los daños. Finalmente, Colnaghi consiguió avanzar una posición durante el tramo final de la carrera y cruzó la bandera a cuadros en el 18° lugar.

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Un fin de semana para olvidar en Barcelona

El abandono en la carrera sprint y el 18° puesto del domingo dejaron un balance muy negativo para el argentino. La fecha española comenzó cuesta arriba para Mattia Colnaghi y nunca logró enderezarse.

El sábado, el piloto argentino había tenido que abandonar durante la carrera sprint, un resultado que ya condicionaba el fin de semana. La competencia principal aparecía como una oportunidad para recuperarse, pero el incidente con Noah Stromsted terminó por sepultar cualquier posibilidad de sumar unidades.

De esta manera, el representante de MP Motorsport se fue de Barcelona sin puntos y con la necesidad de cambiar rápidamente la página para enfocarse en la próxima fecha del campeonato.

El ganador del domingo

La victoria quedó en manos del francés Théophile Naël. El piloto de Campos Racing completó una gran actuación y se quedó con el triunfo en el circuito español. Detrás suyo finalizaron Hiyu Yamakoshi, representante de Van Amersfoort Racing, y Ugo Ugochukwu, también piloto de Campos Racing, quienes completaron el podio.

La carrera también tuvo consecuencias importantes en la pelea por el campeonato. Gracias a este resultado, Ugo Ugochukwu se mantuvo como líder de la temporada con 58 puntos, mientras que Théophile Naël llegó a las 52 unidades y quedó como principal perseguidor. La diferencia entre ambos sigue siendo reducida y anticipa una lucha muy pareja por el liderazgo durante las próximas fechas.

Cuándo vuelve la Fórmula 3

La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de Austria. La actividad de la Fórmula 3 continuará dentro de dos semanas con una nueva presentación en el circuito austríaco.

Allí, Mattia Colnaghi buscará revancha después de una fecha complicada en España, donde no logró completar la sprint y terminó lejos de la zona de puntos en la carrera principal.

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