5 de julio de 2026
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Baloncesto

Básquet: San José fua a buscar la gloria a Atenas y conquistó el Apertura 2026

El básquet femenino de Mendoza tuvo la definición del Torneo Apertura y el Club Unión Deportiva San José se quedó con la gloria. Mirá lo sucedido.

Otro triunfazo para el básquet del Santo.

Otro triunfazo para el básquet del Santo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Unión Deportiva San José volvió a escribir otra página dorada en el clásico mendocino. En una noche donde no tembló nunca, el Santo fue más que Atenas Sport Club, lo derrotó 66 a 58 en el Nelson Pedemonte y desató un festejo inolvidable al quedarse con el Torneo Apertura 2026. El equipo de Facundo Di Nasso barrió la serie final, conquistó el título en casa ajena y volvió a demostrar quién manda en el básquet femenino provincial.

Cuando el clásico pidió personalidad apareció el campeón

El inicio fue palo por palo. Atenas encontró en Florencia Araoz, autora de 21 puntos, a su gran carta ofensiva, pero San José respondió con el juego colectivo y el liderazgo de Lourdes Cabral, Sol Quiroga y una Luján Sánchez que terminó siendo la gran figura del encuentro.

El quiebre llegó en el segundo cuarto. Dos triples consecutivos de Sánchez y Sofía García Balleri rompieron la paridad y le dieron aire al Santo. Desde ese momento manejó el ritmo del partido y empezó a construir una ventaja que nunca volvería a perder.

Cuando el Apache amenazó con ponerse nuevamente en juego durante el tercer parcial, San José respondió con otra ráfaga. Cabral volvió a aparecer en ataque, Natacha Pérez aportó puntos clave y otro bombazo de Sánchez dejó el marcador 52-41 antes del último descanso.

El Santo nunca soltó la corona que fue a buscar

En el cierre, el equipo de Di Nasso mostró la madurez de un verdadero campeón. Llegó a sacar 16 puntos de diferencia, administró cada posesión y soportó el último intento de reacción de Atenas, que descontó con dos triples de Fabiola Angileri, aunque ya era demasiado tarde. Con el 66-58 definitivo, San José cerró la serie 2-0, festejó en el estadio de su clásico rival y volvió a levantar un título que premia una campaña de enorme nivel.

La gran figura de la noche fue Luján Sánchez, quien firmó una planilla brillante con 13 puntos, cinco asistencias, seis recuperos y una valoración de +18, mientras que Lourdes Cabral, con 16 unidades, volvió a ser determinante y fue elegida como la MVP de las finales. En Mendoza hay campeón. Y otra vez, el clásico quedó pintado de Azul.

La síntesis

Atenas Sport Club (58): Fabiola Angileri (16), María José Belelli (3), Romina Huidobro (1), Carolina Zeitune (7) y Florencia del Pilar Araoz (21). DT: Martín Ramos.

Ingresaron: Camila Brandi (3), Victoria Ortega (3), Julieta Cano (4) y Sol Perea (0).

Unión Deportiva San José (66): Luján Sánchez (13), Sol Quiroga (9), Melanie Verdugo (5), Victoria Zogbe (7) y Lourdes Cabral (16). DT: Facundo Di Nasso.

Ingresaron: Gabriela Herrera (0), Natacha Pérez (8), Renata Serangeli (3) y Sofía García Balleri (5).

Parciales: 17-19, 28-33, 41-52 y 58-66.

Tiros libres: Atenas Sport Club 15/19. Unión Deportiva San José 14/22.

Cinco faltas: Carolina Zeitune (Atenas Sport Club).

Árbitros: Milagros Ceramitaro . Mariela Quini - Ignacio Ventura

Estadio: Nelson Pedemonte (Guaymallén).

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