3 de julio de 2026
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Baloncesto

Básquet: Argentina derrotó a Uruguay y el sueño mundialista comienza a forjarse

La Selección Argentina de básquet consiguió una gran victoria ante su par de Uruguay en un cotejo vital. Repasá lo sucedido.

Buena victoria del básquet.

Buena victoria del básquet.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina de básquet consiguió una importante victoria por 91-76 frente a Uruguay en el Antel Arena de Montevideo, por la quinta fecha del Grupo D de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni fue de menor a mayor, revirtió un trámite que se había complicado antes del descanso y terminó imponiendo su jerarquía en la segunda mitad.

Argentina reaccionó tras un segundo cuarto adverso

El inicio del encuentro mostró a una Argentina muy sólida, que encontró buenos porcentajes de tiro y se quedó con el primer cuarto por 25-20. Sin embargo, el local ajustó su defensa y, de la mano de Joaquín Rodríguez, dio vuelta el marcador durante el segundo parcial para irse al descanso con ventaja de 44-41.

Lejos de sentir el golpe, la Albiceleste salió decidida en el tercer cuarto. Gabriel Deck y Leandro Bolmaro fueron las principales vías de gol y lideraron un parcial en el que el conjunto argentino recuperó el dominio del juego para cerrar ese segmento arriba 69-60.

Facundo Campazzo y Corbalán liquidaron el partido

En el comienzo del último cuarto, Uruguay volvió a ponerse en partido con un parcial de 7-0 que redujo la diferencia a solo dos puntos. Sin embargo, cuando el encuentro parecía abrirse nuevamente, aparecieron los jugadores de experiencia.

Dos triples consecutivos de Gonzalo Corbalán y Facundo Campazzo, sumados a otro aporte de Deck, permitieron que Argentina recuperara una ventaja de doble dígito y administrara el cierre con tranquilidad hasta sellar el 91-76 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Pablo Prigioni llegará con confianza al último compromiso de la primera fase de las Eliminatorias FIBA, que será este domingo 5 de julio, desde las 21.10, frente a Panamá como visitante. Por su parte, Uruguay buscará recuperarse cuando reciba a Cuba en Montevideo.

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