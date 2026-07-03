Básquet: Argentina derrotó a Uruguay y el sueño mundialista comienza a forjarse

Buena victoria del básquet.

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Por Sitio Andino Deportes







La Selección argentina de básquet consiguió una importante victoria por 91-76 frente a Uruguay en el Antel Arena de Montevideo, por la quinta fecha del Grupo D de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni fue de menor a mayor, revirtió un trámite que se había complicado antes del descanso y terminó imponiendo su jerarquía en la segunda mitad.

Arrancamos la tercera ventana clasificatoria con victoria en Montevideo



Esto sigue el próximo domingo ante Panamá en el Arena Roberto Durán pic.twitter.com/ARrlt9zE0Y — Argentina Básquet (@cabboficial) July 3, 2026 Argentina reaccionó tras un segundo cuarto adverso El inicio del encuentro mostró a una Argentina muy sólida, que encontró buenos porcentajes de tiro y se quedó con el primer cuarto por 25-20. Sin embargo, el local ajustó su defensa y, de la mano de Joaquín Rodríguez, dio vuelta el marcador durante el segundo parcial para irse al descanso con ventaja de 44-41.

Lejos de sentir el golpe, la Albiceleste salió decidida en el tercer cuarto. Gabriel Deck y Leandro Bolmaro fueron las principales vías de gol y lideraron un parcial en el que el conjunto argentino recuperó el dominio del juego para cerrar ese segmento arriba 69-60.

Facundo Campazzo y Corbalán liquidaron el partido En el comienzo del último cuarto, Uruguay volvió a ponerse en partido con un parcial de 7-0 que redujo la diferencia a solo dos puntos. Sin embargo, cuando el encuentro parecía abrirse nuevamente, aparecieron los jugadores de experiencia.

Dos triples consecutivos de Gonzalo Corbalán y Facundo Campazzo, sumados a otro aporte de Deck, permitieron que Argentina recuperara una ventaja de doble dígito y administrara el cierre con tranquilidad hasta sellar el 91-76 definitivo. Con este resultado, el equipo de Pablo Prigioni llegará con confianza al último compromiso de la primera fase de las Eliminatorias FIBA, que será este domingo 5 de julio, desde las 21.10, frente a Panamá como visitante. Por su parte, Uruguay buscará recuperarse cuando reciba a Cuba en Montevideo.