El viejo Tomba brinda en las mieles de una victoria inolvidable en el básquet de Mendoza ¡Dale campeón!

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a demostrar que es el gran dominador del básquet mendocino. El Expreso derrotó este miércoles al Club Atlético Huracán Las Heras por 67 a 66 , ganó 2-0 la serie final y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Superliga de Mendoza .

Con este nuevo título, el conjunto dirigido por Nahuel Flores sumó un nuevo campeonato provincial y ratificó el gran momento deportivo que atraviesa la institución.

La revancha disputada en el estadio Salvador Bonanno tuvo un desenlace apasionante. Huracán Las Heras llegó con chances hasta la última posesión , impulsado por una enorme actuación de Nicolás Rivero, pero el Tomba respondió en los momentos decisivos.

Un tiro libre de Khalil Adaro terminó siendo la jugada que definió el campeonato , ya que permitió establecer el 67-66 definitivo y desatar el festejo de los hinchas bodegueros. Con este triunfo, Godoy Cruz barrió la serie final por 2-0 y volvió a festejar un título en el básquet mendocino.

El camino del Tomba hacia un nuevo campeonato

Después de un inicio irregular, Godoy Cruz fue creciendo partido tras partido hasta convertirse en el mejor equipo del torneo. La lesión de Leandro Lincheta obligó a modificar la estructura del plantel, pero la llegada de Federico Harina fue una de las claves del campeonato.

El escolta aportó experiencia y jerarquía para potenciar a un plantel que también tuvo grandes rendimientos de Alejo Andrés, Abel Trejo, Khalil Adaro, Matías Rosas y Augusto Moreles. En los playoffs, el Expreso ganó seis de los siete partidos que disputó, eliminó a Rivadavia en semifinales y luego superó con autoridad a Huracán Las Heras en la serie decisiva.

El gran objetivo que ahora buscará Godoy Cruz

Tras conquistar el Vendimia 2024, el Clausura 2024, el Apertura 2025 y el Apertura 2026, el conjunto bodeguero ya piensa en el próximo desafío. Ahora, Godoy Cruz irá en busca de la primera estrella anual de su historia, un logro que le permitiría coronar el exitoso proyecto deportivo que viene construyendo desde hace varias temporadas.

La síntesis

Club Atlético Huracán Las Heras (66): Ramiro Méndez (2); Idrissa Ousmane Sow (0); Gabriel Rivero (14); Martín Irrutia (20) y Juan Ignacio Tizza (8) (FI). DT: Gustavo Noria.

Ingresos: Agustín Benito (16); Fabrizio Ramiz (0); Franco Minetti (2) y Juan Ignacio Gutiérrez (4).

Godoy Cruz (67): Augusto Morales (10); Federico Harina (18); Alejo Andrés (12); Khalil Adaro (9) y Abel Trejo (2) (FI). DT: Nahuel Flores.

Ingresos: Ignacio Garitaonandia (0); Juan Cruz Martinez (0) y Matías Rosas (16).

Parciales: 18-21, 19-17, 19-18 y 10-11.

Tiros libres: Huracán Las Heras 7/12 – Godoy Cruz 14/19.

Árbitros: Ariel Rosas – Pablo Leyton – Rodrigo Oliver.

Estadio: Salvador Bonanno (Godoy Cruz, Mendoza).