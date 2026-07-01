La mendocina que descubrió el trail running por una amiga y terminó corriendo Mundiales

"Ni loca, ¿qué es eso?" Esa fue la primera respuesta de Bianca Domínguez cuando una de sus mejores amigas le propuso anotarse en una carrera de Trail Running . En ese momento, la mendocina apenas corría en calle y nunca había imaginado competir en la montaña. Sin embargo, aceptó el desafío, comenzó a entrenarse para completar una prueba de 21 kilómetros y, sin saberlo, dio el primer paso de una historia que la llevaría a vestir la camiseta de la Selección Argentina .

Hoy, con apenas 26 años , Bianca Domínguez es una de las protagonistas del trail running nacional. La atleta mendocina dejó atrás el hockey, encontró en las carreras de montaña una nueva pasión y construyó un crecimiento deportivo que la llevó a competir en un Mundial , representar al país y soñar con volver a hacerlo en Sudáfrica 2027 . En una charla con Sitio Andino , repasó el camino que cambió su vida, habló del sacrificio que exige la alta competencia y explicó por qué este deporte la atrapó para siempre.

Del hockey a un desafío que le cambió la vida

Durante gran parte de su vida, Bianca Domínguez encontró en el hockey su lugar dentro del deporte. Nunca había pensado en competir en la montaña y, aunque de vez en cuando salía a correr por la calle, el trail running estaba muy lejos de sus planes. Todo cambió después de la pandemia, cuando una de sus mejores amigas le propuso anotarse en una carrera en el sur del país. La idea, en un principio, no la convencía demasiado. "Yo corría a veces en calle y una de mis mejores amigas me dijo que fuéramos a una carrera de montaña. Le respondí: 'Ni loca, ¿qué es eso?'. Pero terminó convenciéndome", recordó entre risas.

La competencia era de 21 kilómetros, una distancia que jamás había recorrido. Ese desafío la obligó a buscar un grupo de entrenamiento y comenzar una preparación específica. "Nunca había corrido más de diez kilómetros y dije: 'Bueno, me tengo que preparar'", contó. Lo que comenzó como una experiencia para acompañar a una amiga terminó convirtiéndose en una pasión. "Fue justo el año en que empezó a abrir todo después de la pandemia y ahí empecé a correr. Nunca imaginé que iba a llegar tan lejos", reconoció la mendocina, que en apenas cuatro años pasó de debutar en una carrera de montaña a representar a la Selección Argentina en un Mundial.

Trail running (2)

Un crecimiento inesperado que la llevó a la Selección Argentina

El camino de Bianca Domínguez dentro del trail running fue mucho más rápido de lo que ella misma imaginaba. Después de dar sus primeros pasos en las carreras de montaña, su crecimiento coincidió con el auge que comenzó a vivir la disciplina en Argentina tras la pandemia. Incluso hubo una pausa en ese proceso, cuando se fue a vivir al exterior, pero al regresar retomó los entrenamientos y las competencias con la misma convicción. "Volví y empecé de nuevo a competir. Creo que fue muy rápido el crecimiento que tuve y, además, el deporte también empezó a crecer muchísimo desde que yo empecé a correr", explicó.

Ese progreso la llevó a competir en los Campeonatos Argentinos, donde decidió probarse frente a las mejores corredoras del país en distintas modalidades. "Tenés kilómetro vertical, classic de 15 kilómetros, short de 42 y ultra distancia de 70 u 80 kilómetros. Con mi profe dijimos 'vamos a probar'", recordó. Los resultados superaron todas las expectativas: sus actuaciones le permitieron clasificar al Mundial de Trail Running de España y ganarse un lugar en la Selección Argentina, un logro que jamás había imaginado cuando aceptó aquella primera invitación de una amiga para correr en la montaña.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bianca (@biancadominguez)

La posibilidad de representar al país fue uno de los momentos más importantes de su carrera. "Cuando clasifiqué me parecía una locura. Pensaba: '¿Qué estoy haciendo yo? Recién empiezo y me estoy yendo a un Mundial a representar a Argentina'", confesó. Además, destacó que varias de sus compañeras del seleccionado también son mendocinas y que muchas entrenan juntas durante gran parte del año, algo que fortalece el nivel de la provincia dentro del trail running nacional.

"Ponerte la camiseta de la Selección pesa. Yo sentía que tenía que responder a lo que se esperaba de mí", reconoció. Para Bianca, vestir los colores argentinos fue una experiencia tan emocionante como desafiante, ya que implicó medirse frente a las mejores corredoras del mundo y comprobar el crecimiento que viene teniendo el trail argentino, especialmente en la rama femenina, donde el nivel competitivo se elevó de manera notable en los últimos años.

trail running (3)

El Mundial, el golpe más duro y un sueño que sigue intacto

Después de un crecimiento meteórico, Bianca Domínguez cumplió uno de los mayores objetivos de cualquier deportista: representar a la Selección Argentina en un Mundial de Trail Running. La cita fue en Canfranc, España, sobre los imponentes Pirineos, donde afrontó una exigente prueba de 85 kilómetros con un desnivel que jamás había enfrentado. Sin embargo, la experiencia no terminó como esperaba. Los dolores en las piernas comenzaron a aparecer con el correr de los kilómetros y la obligaron a abandonar la competencia antes de los tiempos de corte. "Venía con muchos dolores y tuve que abandonar. Fue un bajón enorme porque venía de ganar carreras y ese fue el primer golpe emocional que me dio este deporte", recordó.

Lejos de quedarse con la frustración, la mendocina eligió convertir esa experiencia en aprendizaje. Reconoció que competir frente a las mejores corredoras del mundo le permitió entender el nivel que exige la elite internacional y reforzó sus ganas de seguir creciendo. "Yo veía a las atletas que seguía por las redes sociales y de repente las tenía al lado mío. Era como si un futbolista estuviera al lado de Messi", contó entre risas. Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, asegura que haber vestido la camiseta argentina fue un orgullo que nadie le quitará y que ese Mundial terminó fortaleciendo su objetivo de volver a representar al país.

La corredora mendocina también destacó el crecimiento que viene mostrando el trail running argentino, especialmente en la rama femenina. "El nivel europeo sigue estando muy arriba, pero Argentina cada vez crece más. Antes había pocas mujeres que se destacaban y hoy la competencia es enorme. Eso también hace que una tenga que mejorar carrera tras carrera", explicó. Incluso remarcó que actualmente muchas mujeres pelean de igual a igual la clasificación general en diferentes competencias, algo que hace algunos años parecía impensado.

Con esa experiencia a cuestas, Bianca ya tiene la mirada puesta en los próximos desafíos. En septiembre competirá en una prueba de 56 kilómetros en Brasil, luego afrontará el Campeonato Argentino de Ultra Distancia en Córdoba y, a largo plazo, tiene un objetivo muy claro. "El sueño es volver a clasificar al Mundial del año que viene en Sudáfrica. Toda mi preparación está enfocada en estar otra vez ahí representando a Argentina", aseguró.

trail running (4)

Cómo se prepara una atleta de Selección para competir en la elite

Detrás de cada carrera hay una rutina que demanda prácticamente toda la jornada. Bianca Domínguez comienza a entrenar cuando gran parte de la ciudad todavía duerme. "A las seis de la mañana ya estoy en el gimnasio", contó sobre una preparación que combina trabajo de fuerza, sesiones de trail running y una planificación específica junto a su entrenador Gustavo Díaz. Durante la etapa previa al Mundial llegó a realizar dobles y hasta triples turnos, con jornadas que incluían gimnasio, dos entrenamientos de carrera y largas tiradas en la montaña durante los fines de semana. "Había días que hacía gimnasio, corría dos veces y los sábados tenía fondos de cinco o seis horas", recordó.

El volumen de trabajo también impresiona. En las semanas de mayor carga llegó a completar entre 110 y 120 kilómetros, además de acumular cerca de 7.000 metros de desnivel positivo, es decir, todo lo que asciende y desciende durante los entrenamientos en la montaña. "Mi día era levantarme, entrenar, trabajar un poco y volver a entrenar. Esa era prácticamente toda mi rutina", explicó la mendocina, quien reconoce que el trail running exige una gran preparación física, pero también una enorme fortaleza mental para afrontar horas de competencia completamente sola.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Visión Running (@vision.running)

Además del entrenamiento, la atleta sostiene que el trabajo interdisciplinario resulta fundamental para competir al máximo nivel. Su preparación está acompañada por una psicóloga deportiva, mientras que la planificación física corre por cuenta de su entrenador. En cuanto a la alimentación, hay un detalle particular: ella misma diseña su estrategia nutricional, ya que es licenciada en Nutrición. "Soy mi propio conejillo de Indias", contó entre risas. Aun así, explicó que en las pruebas de ultra distancia la alimentación y la hidratación pueden definir una carrera. "Los hidratos de carbono nunca faltan y hay que saber qué alimentos le caen bien a cada uno. Son competencias muy largas y cada detalle cuenta", aseguró.

Ese nivel de profesionalismo también implica un importante esfuerzo económico. Bianca reconoció que competir en trail running demanda una inversión constante entre inscripciones, viajes, hospedajes y equipamiento obligatorio. En ese sentido, destacó el respaldo que recibe de una importante empresa, marca que la acompaña desde hace un tiempo. "Es un deporte caro y el apoyo de los sponsors hace una diferencia enorme. Antes era mucho más difícil y hoy, por suerte, cada vez hay más empresas que acompañan a los atletas", explicó.

trail running (5)

La familia, las amigas y una vida que gira alrededor de la montaña

Detrás de los resultados y las largas horas de entrenamiento también hay renuncias. Bianca Domínguez reconoce que el trail running ocupa gran parte de su vida y que, muchas veces, eso la obliga a resignar reuniones con amigos o momentos de descanso. "Me cuesta mucho lo social. Entre el trabajo y los entrenamientos la energía mental no siempre está al cien por ciento. Mis amigas hacen apuestas para ver si voy o no a las juntadas", contó entre risas. La planificación deportiva marca incluso sus fines de semana. "Siempre les digo que organicen las reuniones los sábados a la tarde, porque el domingo normalmente descanso. Si son muy tarde, es difícil que vaya porque al otro día vuelvo a entrenar", explicó. De hecho, confesó que durante uno de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial se quedó dormida apenas comenzado el encuentro por el cansancio acumulado.

Fuera de las competencias, Bianca encuentra refugio en otra de sus pasiones: la cocina. Como licenciada en Nutrición, disfruta investigar nuevas recetas y experimentar con la alimentación, un aspecto clave para cualquier atleta de resistencia. También destacó el respaldo que recibe de su entorno, especialmente de su mamá, quien la acompaña a cada carrera, de su entrenador Agustín Díaz, de su psicóloga deportiva y de las compañeras con las que comparte los entrenamientos casi todos los días. "Sin ellos sería muy difícil sostener todo esto. El apoyo de la familia y del equipo es fundamental para seguir creciendo", aseguró.

trail running (6)

A pesar de todo lo que consiguió en apenas cuatro años, Bianca siente que todavía tiene mucho camino por recorrer. En los próximos meses afrontará nuevos desafíos en Brasil y en el Campeonato Argentino de Ultra Distancia, aunque el gran objetivo ya está marcado en el calendario: clasificar al Mundial de Sudáfrica 2027 y volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina. "Toda mi preparación está enfocada en llegar otra vez a ese Mundial", afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para quienes todavía no se animan a probar el trail running. "Es un deporte enorme. Estar solo en la montaña te obliga a sacar herramientas que muchas veces no sabías que tenías. Aprendés a resolver problemas, a manejar la cabeza y a confiar en vos mismo. Ojalá más gente se anime a descubrirlo, porque a mí me cambió la vida", concluyó la mendocina que, casi por casualidad, aceptó la invitación de una amiga y terminó representando a Argentina en los escenarios más importantes del mundo.

Sus mayores logros