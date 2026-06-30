30 de junio de 2026
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Sitio Andino
Nataniel Guzmán

Aumentaron la recompensa para dar con el paradero de Nataniel Guzmán mientras el caso sigue sin respuestas

A más de tres años de la desaparición del abogado, la Justicia aún no logró esclarecer qué ocurrió. Su madre volvió a reclamar avances en la investigación y cuestionó el accionar judicial.

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado.

Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado.

 Por Carla Canizzaro

La desaparición de Nataniel Guzmán continúa siendo uno de los casos más enigmáticos de Mendoza. A más de tres años de su desaparición, la investigación no logró establecer qué ocurrió con el abogado y empleado judicial, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia actualizó la recompensa para quienes aporten información que permita dar con su paradero.

La suma ofrecida asciende ahora a $12.500.000, destinada a quienes brinden datos relevantes que contribuyan al hallazgo de Guzmán, visto por última vez el 27 de enero de 2023 en el centro mendocino.

El último rastro de Nataniel Guzmán

De acuerdo con la investigación, Nataniel Guzmán fue registrado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano y, posteriormente, abordando un colectivo de la línea 600 en la intersección con 25 de Mayo, en Ciudad. En esas imágenes se lo observa con una mochila prácticamente vacía. Ese fue el último registro fílmico conocido.

Días antes, el abogado, oriundo de Jujuy pero radicado en Mendoza, había viajado de vacaciones a Mar de Ajó junto a su pareja. Sin embargo, el 21 de enero de 2023 regresó anticipadamente a la provincia luego de una discusión, según declararon testigos. Para los investigadores, ese episodio no resulta suficiente para explicar su desaparición.

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Nataniel Guzmán fue registrado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano.

Nataniel Guzmán fue registrado por cámaras de seguridad de Edemsa caminando por calle Belgrano.

La última información concreta surgió del análisis de su teléfono celular. Según consta en el expediente, el 2 de febrero de 2023, a las 19.48, el dispositivo fue detectado por una antena ubicada en Canota, Villavicencio, departamento de Las Heras. Aunque el teléfono permaneció activo durante varios días, los investigadores nunca lograron rastrear su ubicación ni determinar quién lo tenía en ese momento.

Las reclamos de la madre de Nataniel a la Justicia mendocina

La madre de Nataniel, Silvia, cuestionó en reiteradas oportunidades el desarrollo de la causa y aseguró que, desde el inicio, no existió una línea investigativa sólida. "Nunca hubo una línea investigativa seria. Siempre han sido hipótesis objetivas que nunca llevaron a nada concreto", expresó.

También criticó los allanamientos realizados en los barrios Yapeyú y Matheu, en Las Heras, donde se detectaron movimientos vinculados a la tarjeta SUBE de su hijo, aunque esas medidas no permitieron obtener resultados.

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La madre de Nataniel, Silvia, cuestionó en reiteradas oportunidades el desarrollo de la causa.

La madre de Nataniel, Silvia, cuestionó en reiteradas oportunidades el desarrollo de la causa.

Además, sostuvo que el hecho de que Nataniel trabajara como empleado judicial en el Juzgado de Familia de Las Heras nunca fue considerado en profundidad dentro de la investigación. Ante la falta de avances, Silvia decidió ampliar sus reclamos a distintos organismos del Estado provincial y nacional. Solicitó respuestas al Gobierno de Mendoza, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y también al Gobierno nacional.

"Brego para que el Presidente, el Ministerio de Justicia, la Ministra de Seguridad, legisladores y senadores hagan algo concreto. No puede ser que los años pasen y los padres se mueran sin saber qué pasó con sus hijos", manifestó.

Cómo aportar información

El pago de la recompensa estará sujeto a la calidad y utilidad de la información aportada, siempre que contribuya efectivamente a localizar a Nataniel Guzmán, circunstancia que deberá ser certificada por la autoridad fiscal o judicial interviniente.

Quienes cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con la Dirección General de Investigaciones a través de las líneas gratuitas 0800-222-7627 y 261 385-7138.

También pueden contactarse con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional a los teléfonos 261 348-7844, 261 348-7845 y 261 348-7846, o enviar información al correo electrónico [email protected].

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