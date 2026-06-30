Así será la audiencia que revisará los sobreseimientos de los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

La investigación comenzó en julio de 2024, tras una denuncia por un presunto abuso sexual.

Los rugbiers franceses volverán a estar en el centro de la escena judicial este miércoles. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza analizará la apelación presentada contra los sobreseimientos de Oscar Jégou y Hugo Auradou en la causa por una denuncia de presunto abuso sexual ocurrida en julio de 2024.

La audiencia fue solicitada por la querella, que cuestionó la resolución dictada en primera instancia y busca que el expediente continúe bajo investigación .

El debate se realizará desde las 9 en la Sala 32 del tercer piso del Palacio de Justicia y será encabezado por el ministro Dalmiro Garay Cuelli , junto a los jueces José Valerio y Norma Llatser , quienes escucharán los argumentos de ambas partes antes de resolver si corresponde confirmar los sobreseimientos o reabrir el proceso.

La audiencia se desarrollará bajo una modalidad mixta, con participación presencial y virtual. Esta modalidad fue adoptada debido a que Jégou y Auradou regresaron a Francia luego de que la Justicia mendocina resolviera su sobreseimiento.

Desde el Poder Judicial informaron que no estará permitido el ingreso de periodistas a la sala de audiencias, aunque sí podrán registrarse imágenes durante los minutos previos al inicio del debate.

El origen de la causa contra los rugbiers franceses

La investigación comenzó en julio de 2024, tras una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de la Ciudad de Mendoza, donde se alojaba la delegación del seleccionado francés de rugby después del partido disputado frente a Los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas.

Desde el inicio del expediente, Hugo Auradou y Oscar Jégou negaron las acusaciones y sostuvieron que el encuentro sexual había sido consentido

Durante la investigación, los fiscales intervinientes concluyeron que las pruebas reunidas no alcanzaban para sostener la acusación y respaldaron el sobreseimiento de ambos jugadores. Esa postura fue luego confirmada por el Tribunal Penal Colegiado Nº 1, que ratificó la resolución favorable a los deportistas.

image.png La investigación comenzó en julio de 2024, tras una denuncia por un presunto abuso sexual.

Ahora será la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la encargada de determinar si mantiene el cierre definitivo de la causa o hace lugar al planteo de la querella para que el expediente continúe su curso.

Qué sostiene la denuncia por abuso sexual en Mendoza

La denunciante, cuya identidad permanece reservada por tratarse de un delito de instancia privada, declaró que la noche de los hechos asistió junto a una amiga a un boliche ubicado sobre el Acceso Sur, en Maipú. Según su relato, alrededor de las 4.30 fue invitada por un RRPP del local a ingresar al sector VIP, donde se encontraban integrantes de la selección francesa de rugby.

Allí conoció a Hugo Auradou, con quien compartió algunos tragos. De acuerdo con la denuncia, el jugador insistió en varias oportunidades para mantener relaciones sexuales y posteriormente le propuso trasladarse al hotel donde se hospedaba la delegación. La mujer aseguró que ambos abandonaron el boliche cerca de las 5.12 y se dirigieron en taxi hasta el hotel.

Siempre según la denuncia incorporada al expediente, una vez dentro de la habitación Auradou la habría reducido físicamente e impedido abandonar el lugar pese a sus reiterados pedidos para retirarse. La denunciante sostuvo además que, mientras se desarrollaban los hechos, ingresó a la habitación Oscar Jégou, quien también habría participado del presunto abuso sexual.

rugbiers llegan al Polo Judicial Penal, abuso sexual, franceses, jugadores selección de francia La llegada de los rugbiers al Polo Judicial tras la denuncia. Foto: Cristian Lozano

La mujer afirmó que logró retirarse del hotel alrededor de las 8.30 y que, al regresar a su domicilio, advirtió que presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Las fotografías de esas lesiones fueron incorporadas a la investigación junto con otras medidas probatorias, entre ellas el secuestro de las prendas que vestía la denunciante y el análisis de registros de las cámaras de seguridad del hotel.

Todos esos elementos fueron valorados durante la instrucción de la causa y forman parte del expediente cuya continuidad será analizada ahora por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.