29 de junio de 2026
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Abuso sexual

Nueva audiencia por los rugbiers franceses acusados de abuso sexual

La justicia de la Provincia de Mendoza analizará nuevamente la causa por abuso sexual contra dos rugbiers franceses.

Los rugbiers, el día que salieron de la Provincia de Mendoza tras estar detenidos por abuso sexual.&nbsp;

Los rugbiers, el día que salieron de la Provincia de Mendoza tras estar detenidos por abuso sexual. 

 Por Pablo Segura

La causa que involucra a los jugadores franceses de rugby acusados de un presunto abuso sexual en la provincia de Mendoza tendrá un nuevo capítulo judicial este miércoles, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza analice el recurso presentado contra el sobreseimiento que benefició a los deportistas.

La audiencia será a las 9 y estará centrada en la apelación impulsada por la querella de la denunciante, que busca revertir las decisiones judiciales que dejaron sin efecto la acusación contra los jugadores de la Selección francesa de rugby, Hugo Auradou y Oscar Jégou.

Los deportistas afrontarán la audiencia desde Nueva Zelanda, a horas de participar de un partido entre los All Blacks y la selección francesa de Rugby.

La Suprema Corte de Mendoza revisará el sobreseimiento de los rugbiers franceses

El expediente llegó al máximo tribunal provincial luego de que el Tribunal Penal Colegiado Nº1 de Mendoza confirmara el fallo dictado el 10 de diciembre de 2024 por la jueza Eleonora Arenas, quien había dispuesto el sobreseimiento de los dos acusados. En aquella resolución se sostuvo que no había elementos suficientes para sostener la existencia del delito denunciado.

Tras esa decisión, la representación legal de la denunciante presentó un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revise los argumentos del fallo y determine si corresponde reabrir el análisis del caso.

La Sala 2 del máximo tribunal provincial será la encargada de evaluar el planteo, luego del sorteo de los magistrados que deberán intervenir en la resolución del recurso.

El origen de la causa contra los jugadores de rugby franceses

La investigación se inició en julio de 2024, luego de una denuncia contra Auradou y Jégou por un hecho ocurrido en un hotel de la Ciudad de Mendoza durante la estadía del seleccionado francés en la provincia de Mendoza. Ambos deportistas negaron las acusaciones y sostuvieron que la relación había sido consentida.

Durante el proceso, los fiscales intervinientes avalaron el sobreseimiento al considerar que las pruebas reunidas no permitían sostener la acusación. Posteriormente, el Tribunal Penal Colegiado Nº1 ratificó la resolución favorable a los jugadores.

Ahora, la Justicia mendocina deberá definir si mantiene el cierre de la causa o si hace lugar al pedido de la querella para que el expediente continúe bajo análisis.

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