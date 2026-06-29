29 de junio de 2026
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Monóxido de Carbono

Monóxido de carbono: una familia de Godoy Cruz se salvó de milagro

Cinco integrantes de una familia de Godoy Cruz terminaron internados tras una intoxicación por monóxido de carbono.

Grave caso de monóxido de carbono en una casa de Godoy Cruz.&nbsp;

Grave caso de monóxido de carbono en una casa de Godoy Cruz. 


 Por Pablo Segura

Una familia de Godoy Cruz debió ser asistida y trasladada a distintos centros de salud luego de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono dentro de su vivienda, lo que obligó a efectivos y bomberos de la Policía de Mendoza a intervenir de urgencia para investigar el origen de la intoxicación.

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en una casa ubicada sobre calle Talcahuano al 2000, en Godoy Cruz.

La situación fue detectada luego de que desde el Hospital Del Carmen alertaran a las autoridades sobre el ingreso de varios integrantes de una familia con síntomas compatibles con una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Intervino la Policía de Mendoza y Bomberos en el operativo

Tras recibir la información, personal de la Policía de Mendoza se trasladó hasta el domicilio para verificar las condiciones del inmueble. En el lugar también trabajaron Bomberos de Godoy Cruz, quienes realizaron tareas de ventilación de la vivienda para eliminar la concentración del gas acumulado.

Además, intervino personal de Ecogas, que realizó una inspección del sistema de calefacción y detectó irregularidades en un calefón y una estufa. Ante esta situación, se dispuso el corte preventivo del suministro de gas en la propiedad.

Los afectados fueron identificados como cuatro adultos y una adolescente de 13 años. Los mayores permanecieron internados en observación en el Hospital Del Carmen para completar el proceso de desintoxicación, mientras que la menor fue derivada al Hospital Fleming con el mismo diagnóstico.

Investigación para determinar las causas de la intoxicación

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron la acumulación de monóxido de carbono dentro de la vivienda.

En el procedimiento participaron efectivos de Policía Científica, Bomberos y personal de Ecogas, quienes realizaron las pericias necesarias sobre los artefactos instalados en el domicilio.

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