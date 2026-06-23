23 de junio de 2026
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Abuso sexual

Nueva imputación en la causa por abuso sexual intrafamiliar en San Martín

La justicia amplió la imputación a uno de los tres acusados en la causa por abuso sexual intrafamiliar en San Martín.

Federico Bergamin, fiscal que investiga la causa en San Martín.

Federico Bergamin, fiscal que investiga la causa en San Martín.

 Por Pablo Segura

La investigación por un conmocionante caso de abuso sexual intrafamiliar en San Martín sumó una nueva acusación, luego de que la justicia ampliara la imputación contra el padre de la mujer que denunció los hechos de violencia sexual por parte de integrantes de su propia familia.

Ahora, el hombre, de 62 años, también quedó señalado por un presunto abuso sexual cometido contra su nieto, en reiterados hechos que habrían ocurrido después del 2019, cuando el damnificado tenía entre 7 y 12 años.

Nuevo giro en la causa por abuso sexual intrafamiliar en San Martín

Según la investigación, producto de uno de esos ataques la víctima tuvo un hijo, situación que fue incorporada al expediente como uno de los elementos centrales para avanzar con las medidas judiciales.

Hasta el momento, el padre de la denunciante y uno de sus hijos estaban imputados por los hechos denunciados por su hija. Además, el hermano restante, fue señalado en la causa por otros abuso sexuales ocurridos en el seno familiar.

La ampliación de la imputación se produjo luego de que los investigadores incorporaran un nuevo episodio al expediente, en el que el acusado habría tenido como víctima a su propio nieto. De esta manera, la situación procesal del hombre se agravó mientras continúa el avance de la investigación penal.

Por estas horas la justicia analiza los testimonios, pericias y demás pruebas reunidas para determinar las responsabilidades de cada uno de los sospechosos.

El expediente continúa bajo investigación y los acusados permanecen a disposición de la Justicia. El caso generó fuerte impacto en el Este mendocino por la gravedad de las denuncias y por el presunto contexto familiar en el que se habrían producido los hechos denunciados.

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