30 de junio de 2026
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Marcela Tauro

Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

La periodista Marcela Tauro cometió un gravísimo error al aire al referirse al abuso sexual infantil. Tras el repudio, se mostró arrepentida en televisión.

Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

Marcela Tauro generó un repudio unánime por una aberrante frase sobre los abusos intrafamiliares

Por Sitio Andino MuchoShow

Un debate de actualidad en los estudios de radio La 100 terminó derivando en uno de los momentos más repudiados del año. Durante el programa, la panelista Marcela Tauro lanzó una aberrante declaración vinculada al abuso sexual infantil intrafamiliar que descolocó por completo a sus compañeros y la obligó a pedir disculpas públicas en televisión horas más tarde.

¿Cuál fue la polémica frase que desató el rechazo generalizado?

Todo comenzó cuando el equipo, integrado por Santiago del Moro, Anita Martínez, Edith Hermida y Maju Lozano, debatía sobre la revisión histórica de figuras del pasado como Cristóbal Colón. En ese contexto, Tauro intentó ensayar una teoría genealógica sobre la aceptación y el resentimiento, pero cruzó un límite intolerable al disparar: "¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Porque sino no te va bien en la vida".

La brutal frase congeló el estudio. La primera en plantarle un freno inmediato fue la humorista Anita Martínez con un seco "¿Qué? Yo no perdono". Ante la insistencia de la panelista, el resto de la mesa la dejó en absoluta soledad discursiva, obligando a Del Moro a intervenir con extrema firmeza para cortar el ida y vuelta de raíz: "Pará, porque se va a malinterpretar. Lo que está mal, está mal ayer, hoy y siempre".

El descargo de Marcela Tauro y su pedido de disculpas

Ante la masiva ola de críticas que recibió en las redes sociales, Tauro eligió la pantalla de Intrusos para dar la cara y hacer un sentido descargo. "Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario. Cuando lo escuché, suena aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije. Me equivoqué y fue un horror", admitiría compungida.

Visiblemente afectada, la comunicadora miró a cámara y les habló directamente a quienes atravesaron un trauma de esa índole. "Quiero pedir disculpas, sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, porque se han sentido mal y por el dolor que les removí. No pienso eso, obviamente; no quiero ni repetir la palabra porque me hace mal", cerró de forma reflexiva.

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