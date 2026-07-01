Estos son los refuerzos del Tomba para volver a la Primera División

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa días clave en el mercado de pases de la Primera Nacional . Con el objetivo claro de volver a Primera División , el Tomba empezó a mover piezas importantes en el plantel de Pablo De Muner , entre refuerzos cerrados, regresos, juveniles promovidos, bajas confirmadas y posibles salidas.

La novedad más fuerte es el regreso de Diego Viera , quien volverá a la Bodega para iniciar su segundo ciclo en el club. El defensor central paraguayo llega en condición de jugador libre , estará este miércoles en Mendoza para firmar contrato por un año y se transformará en uno de los refuerzos más importantes del Tomba para la segunda parte de la temporada.

Después de varios intentos en mercados anteriores, Godoy Cruz finalmente cerró el regreso de Diego Viera . El defensor se desvinculó de Libertad de Paraguay y, aunque también era pretendido por Sportivo Luqueño, hubo voluntad del jugador para volver a Mendoza.

Su primera etapa en el club dejó un gran recuerdo y por eso su retorno genera expectativa. Viera llega para aportar experiencia, liderazgo y solidez defensiva en un equipo que necesita recuperar regularidad para meterse de lleno en la pelea grande de la Primera Nacional.

Los refuerzos de Godoy Cruz para volver a Primera

Hasta el momento, Godoy Cruz tiene cerrado a Benjamín Schamine, volante que llega desde Defensa y Justicia y cuyo último club fue O'Higgins de Chile. La negociación venía avanzada desde hace varios días y en las últimas horas se terminaron de ajustar los detalles.

Además, Valentín Burgoa regresó al club tras su préstamo en Orense y no ocupa cupo como refuerzo, por lo que también será una alternativa para Pablo De Muner. A ellos se suma Felipe Cairus, quien llega a préstamo por un año desde Racing de Montevideo, con opción de compra.

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El mercado de pases se extendió y Godoy Cruz gana tiempo

Una de las noticias positivas para el Tomba es que el mercado de pases se extendió una semana. En principio cerraba el jueves 2 de julio, pero finalmente se estiró hasta el jueves 9 de julio.

La medida le da más margen a Godoy Cruz para completar el plantel, ya que hasta ahora el club no había presentado oficialmente caras nuevas, más allá de los acuerdos ya encaminados. De todos modos, contra Bolívar difícilmente se vean refuerzos en cancha, porque los tiempos administrativos y de habilitación hacen complicado que las incorporaciones estén disponibles para ese partido.

Mariano Santiago, con un pie afuera del Tomba

En cuanto a las salidas, Mariano Santiago entrenó apartado del plantel y dejará Godoy Cruz en las próximas horas. Su salida aparece prácticamente definida y se suma al proceso de rearmado que atraviesa el equipo.

Además, hay otros futbolistas que podrían emigrar ante pedidos de distintos clubes. En esa lista aparecen Lucas Arce, Mateo Mendoza, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán.

Las bajas confirmadas de Godoy Cruz

El Tomba ya tiene varias salidas confirmadas para esta etapa del mercado. Entre ellas aparecen Matías Ramírez y Tomás Pozzo, quienes no seguirán formando parte del plantel. También fueron desvinculados algunos juveniles: Bruno Barrionuevo, Tomás Menegón y Gonzalo Quintero.

Por otro lado, Lucas Diarte, de San Martín de Tucumán, y Marcelo Eggel, de Deportivo Maipú, quedaron descartados como posibles incorporaciones.

Los juveniles que suben a Primera y los que bajan a Reserva

En medio del rearmado del plantel, Godoy Cruz también decidió promover juveniles al plantel superior. A las llegadas de Antonio Guerrero y Julián Alberti se suman Benjamín Rojas y Gerónimo Montivero, quien ya había debutado en diciembre de 2024.

En contrapartida, algunos jugadores bajarán a Reserva. Se trata de Kevin Valdez, Ezequiel Tejada y Matías Funes. La Reserva, además, volverá a las prácticas este lunes con el regreso de Darío “Lechuga” Alaniz a la institución. Por su parte, Osvaldo Miranda quedará a cargo de una de las divisiones que participan en AFA.

Qué puestos busca reforzar Godoy Cruz

Más allá de los nombres ya cerrados, Godoy Cruz todavía busca dos extremos para completar el plantel. Esa aparece como una de las prioridades de Pablo De Muner para darle más variantes ofensivas al equipo.

Además, el club podría tener una quinta ventana de refuerzos si Matías Ramírez sale al exterior. Lo mismo ocurriría si Mateo Mendoza pasa a Primera después del cierre del mercado de pases de la Primera Nacional. En ese caso, el Tomba buscaría incorporar un lateral por izquierda.

Godoy Cruz necesita cambiar sus números

El mercado de pases llega en un contexto deportivo delicado. Godoy Cruz ganó apenas 19 de sus últimos 77 partidos, con un 24% de efectividad, una cifra alarmante para un club que necesita volver rápidamente a la máxima categoría.

Por eso, cada movimiento del mercado será clave. Entre la llegada de Diego Viera, el cierre de Benjamín Schamine, el regreso de Valentín Burgoa, la incorporación de Felipe Cairus y las negociaciones que siguen abiertas, el Tomba busca armar un plantel competitivo para pelear el gran objetivo: volver a Primera División.