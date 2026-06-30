30 de junio de 2026
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Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa explicó su salida de la Selección de Fútbol de Uruguay

Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por la caída mundialista, defendió a sus jugadores y calificó su despedida como “dolorosa”.

Marcelo Bielsa se despidió de la Selección de Uruguay.

Marcelo Bielsa se despidió de la Selección de Uruguay.

El DT de 70 años afirmó que el equipo “decepcionó” a los simpatizantes por una eliminación que calificó como “inexplicable”, en una Copa del Mundo en la que Uruguay no logró cumplir con las expectativas.

Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por la eliminación de Uruguay

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Marcelo Bielsa asumió la culpa por la caótica eliminación mundialista, agradeció el apoyo recibido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y defendió el comportamiento de sus futbolistas.

El entrenador remarcó que los jugadores “no hicieron nada que haya impedido poder conducirlos” y también valoró el respaldo del público uruguayo hasta antes del inicio de la Copa del Mundo.

La Selección de Uruguay sumó apenas dos puntos en su participación en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que quedó eliminada como el peor tercero del grupo que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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Una despedida dolorosa para Marcelo Bielsa

Bielsa calificó su salida como “dolorosa”, especialmente porque había depositado grandes ilusiones en su tercera participación mundialista como entrenador. “Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto”, expresó el exentrenador del Leeds United, al analizar el golpe deportivo sufrido por Uruguay.

Además, sostuvo que se trató de una caída “que nadie puede admitir, aceptar o soportar, por más sincera que sea la explicación”.

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La autocrítica del entrenador argentino Marcelo Bielsa

Sobre su propia responsabilidad en la eliminación, Bielsa fue contundente y aseguró que es “muy clara”, ya que no puede justificar la posición final obtenida por el seleccionado uruguayo.

El DT admitió no haber podido gestionar de la mejor manera los recursos con los que contaba, aunque remarcó que tanto él como su cuerpo técnico y los futbolistas hicieron “lo máximo”.

Esta fue la segunda vez que Bielsa no logró superar una fase de grupos mundialista, luego de lo ocurrido con la Selección Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002.

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Marcelo Bielsa defendió el rendimiento de Uruguay

Pese a la eliminación, Bielsa sostuvo que mantiene la convicción de que el resultado no se habría modificado si hubiera tomado caminos diferentes durante la competencia.

Incluso, volvió a remarcar que, desde su interpretación, Uruguay mereció sumar más puntos en la fase de grupos. “Generamos cinco veces más peligro que Arabia Saudita, el 50% más que Cabo Verde y la misma cantidad de situaciones que España”, señaló el entrenador.

En esa línea, agregó que “no hay un análisis serio que no nos sitúe ganando a Arabia Saudita y Cabo Verde y empatando con España”.

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La relación con el plantel y los casos de Muslera y Valverde

En otro tramo de la conferencia, Bielsa negó haber tenido conflictos con los integrantes del plantel, luego de que trascendiera que algunos jugadores le habían pedido reducir las charlas grupales e individuales.

Además, se refirió puntualmente a Fernando Muslera y Federico Valverde, dos referentes del seleccionado uruguayo.

Sobre el arquero de Estudiantes, destacó su “grandeza y generosidad” al pedir el cambio, ya que se encontraba golpeado anímicamente por el error cometido en el gol de España. También aclaró que Muslera no disputó ese partido con un cuadro febril.

En cuanto a Federico Valverde, capitán de Uruguay y futbolista del Real Madrid, Bielsa aseguró que no tuvo problemas con él y valoró su predisposición cuando le comunicó que podía utilizarlo como marcador de punta derecho.

Según contó el propio entrenador, la respuesta del mediocampista fue clara: “En el puesto que usted necesite”.

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El cierre de una etapa en la Selección de Fútbol de Uruguay

Con su salida, Marcelo Bielsa puso fin a una etapa que había generado grandes expectativas en el fútbol uruguayo, pero que terminó con una eliminación temprana en el Mundial 2026.

El entrenador se despidió con autocrítica, defendió a sus jugadores y dejó en claro que la frustración por el resultado final fue tan profunda como inesperada.

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