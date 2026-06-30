30 de junio de 2026
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Atlético Club San Martín

Atlético Club San Martín renovó autoridades y aprobó su balance económico

Pablo Ferlaza asumió como presidente del Atlético Club San Martín y convocó a socios, hinchas y familias a acompañar la nueva etapa institucional.

El Atlético Club San Martín y su nueva comisión directiva.

El Atlético Club San Martín y su nueva comisión directiva.

Por Sitio Andino Deportes

El Atlético Club San Martín celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que los socios aprobaron el balance económico correspondiente al cierre del ejercicio de febrero de 2025 y quedó oficialmente proclamada la nueva Comisión Directiva.

El Atlético Club San Martín aprobó el balance y renovó autoridades

La asamblea se desarrolló durante la mañana de este domingo y contó con la participación de socios de la institución. En ese marco, se aprobó el balance económico y se formalizó el inicio de una nueva etapa dirigencial en el club.

Durante el encuentro, el presidente saliente, Damián Reyes, presentó un informe sobre el estado económico, financiero e institucional del Atlético Club San Martín, detallando la situación con la que concluye su gestión.

La nueva conducción impulsará una auditoría integral en el Atlético Club San Martín

Tras la renovación de autoridades, la nueva Comisión Directiva informó que impulsará una auditoría integral sobre la situación económica y financiera de la institución.

El objetivo será contar con un diagnóstico preciso y transparente al inicio de la gestión, para avanzar con una planificación responsable durante los próximos dos años.

El mensaje de Pablo Ferlaza a la comunidad Chacarera

Luego de asumir como presidente, Pablo Ferlaza agradeció a los socios que participaron de la asamblea y convocó a toda la comunidad Chacarera a acompañar esta nueva etapa institucional.

“Queremos construir un club cada día más fuerte. Invitamos a socios, socias, hinchas y familias a sumarse y colaborar para seguir impulsando el crecimiento de nuestra institución”, expresó el flamante presidente.

Con la renovación de sus autoridades, el Atlético Club San Martín inicia un nuevo ciclo con el compromiso de trabajar de manera responsable, transparente y participativa, fortaleciendo cada una de las áreas de la institución y consolidando un proyecto que permita seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

La nueva Comisión Directiva del Atlético Club San Martín

Presidente

  • Pablo Ferlaza

Vicepresidentes

  • Augusto Battocchia

  • Raúl Bernabé

Secretario

  • Pedro Breccia

Prosecretario

  • Leonel Cabrera

Secretario de Actas

  • Mariano Ortega

Tesorero

  • Matías Fanín

Protesorero

  • Walter Cabrera

Secretario de Prensa

  • Alfredo Navio

Vocales titulares

  • Octavio Liotta

  • Ramón Ramos

  • Sebastián Gerolli

  • Luciano Citon

  • Federico Fanín

  • Félix Morán

Vocales suplentes

  • Fabricio González

  • León Díaz

  • Fernando Escudero

  • Diego Guerrero

  • Marcelo Sánchez

  • Carlos Maza

Revisores de Cuentas

  • Nicolás Gómez

  • Maximiliano Gil

  • Sebastián Arancibia

  • Fabio Albino

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