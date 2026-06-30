Atlético Club San Martín renovó autoridades y aprobó su balance económico

El Atlético Club San Martín celebró su Asamblea General Ordinaria , en la que los socios aprobaron el balance económico correspondiente al cierre del ejercicio de febrero de 2025 y quedó oficialmente proclamada la nueva Comisión Directiva .

Con este proceso institucional, Pablo Ferlaza asumió como presidente de la entidad y encabezará la conducción del club durante los próximos dos años.

La asamblea se desarrolló durante la mañana de este domingo y contó con la participación de socios de la institución. En ese marco, se aprobó el balance económico y se formalizó el inicio de una nueva etapa dirigencial en el club.

Durante el encuentro, el presidente saliente, Damián Reyes , presentó un informe sobre el estado económico, financiero e institucional del Atlético Club San Martín, detallando la situación con la que concluye su gestión.

La nueva conducción impulsará una auditoría integral en el Atlético Club San Martín

Tras la renovación de autoridades, la nueva Comisión Directiva informó que impulsará una auditoría integral sobre la situación económica y financiera de la institución.

El objetivo será contar con un diagnóstico preciso y transparente al inicio de la gestión, para avanzar con una planificación responsable durante los próximos dos años.

El mensaje de Pablo Ferlaza a la comunidad Chacarera

Luego de asumir como presidente, Pablo Ferlaza agradeció a los socios que participaron de la asamblea y convocó a toda la comunidad Chacarera a acompañar esta nueva etapa institucional.

“Queremos construir un club cada día más fuerte. Invitamos a socios, socias, hinchas y familias a sumarse y colaborar para seguir impulsando el crecimiento de nuestra institución”, expresó el flamante presidente.

Con la renovación de sus autoridades, el Atlético Club San Martín inicia un nuevo ciclo con el compromiso de trabajar de manera responsable, transparente y participativa, fortaleciendo cada una de las áreas de la institución y consolidando un proyecto que permita seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

La nueva Comisión Directiva del Atlético Club San Martín

Presidente

Pablo Ferlaza

Vicepresidentes

Augusto Battocchia

Raúl Bernabé

Secretario

Pedro Breccia

Prosecretario

Leonel Cabrera

Secretario de Actas

Mariano Ortega

Tesorero

Matías Fanín

Protesorero

Walter Cabrera

Secretario de Prensa

Alfredo Navio

Vocales titulares

Octavio Liotta

Ramón Ramos

Sebastián Gerolli

Luciano Citon

Federico Fanín

Félix Morán

Vocales suplentes

Fabricio González

León Díaz

Fernando Escudero

Diego Guerrero

Marcelo Sánchez

Carlos Maza

Revisores de Cuentas

Nicolás Gómez

Maximiliano Gil

Sebastián Arancibia