30 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

El inesperado video de Lionel Messi con Tom Holland: mirá al capitán a los gritos colgado de las telarañas de Spider-Man

El astro Lionel Messi sorprendió al protagonizar un divertido adelanto de la nueva película de Spider-Man junto al actor británico Tom Holland.

El inesperado video de Lionel Messi con Tom Holland: mirá al capitán a los gritos colgado de las telarañas de Spider-Man

El inesperado video de Lionel Messi con Tom Holland: mirá al capitán a los gritos colgado de las telarañas de Spider-Man

Por Sitio Andino MuchoShow

Las fronteras del marketing y el cine se rompieron por completo en pleno clima mundialista. En una alianza que absolutamente nadie vio venir, Lionel Messi sorprendió al convertirse en el gran protagonista del nuevo spot de Spider-Man: Brand New Day. El capitán argentino filmó una desopilante escena en Nueva York codo a codo junto al actor Tom Holland.

¿Cómo es la divertida escena de Lionel Messi en Spiderman?

El video promocional arranca con un Peter Parker (interpretado por Holland) bastante distraído en un local comercial de Nueva York. Repentinamente, la puerta se abre y el actor británico queda completamente atónito al ver ingresar al astro rosarino con el teléfono en la mano, buscando una dirección. Del impacto, el personaje se trastabilla y se cae al piso antes de soltar un divertido: “¿Sos Messi?”.

Messi, le reconoce que se trata de él y que estaba buscando al mismísimo Hombre Araña, Holland se calza el traje de superhéroe en un segundo y le pregunta al futbolista si le teme a las alturas. Sin entender una palabra de inglés, el capitán de la Selección termina colgado del héroe de Marvel, columpiándose entre los rascacielos de la Gran Manzana mientras grita despavorido. Una secuencia que se volvió viral a los pocos minutos.

Un año de pura faceta actoral para el astro argentino

Esta incursión en Hollywood no es un hecho aislado, ya que la figura de la Scaloneta viene explorando su perfil como actor en las principales pantallas del mundo. De hecho, en el ambiente de la cita mundialista de este año, Messi también protagonizó un cortometraje de cinco minutos de la firma Adidas junto a estrellas de la talla del cantante Bad Bunny y el reconocido actor Timothée Chalamet.

Lionel messi y Bad Bunny en una propaganda de Adidas

La esperada película dirigida por Destin Daniel Cretton, que cuenta en su elenco con estrellas de la talla de Zendaya, Mark Ruffalo y Sadie Sink, llegará a los cines de Argentina el próximo 31 de julio. Mientras tanto, el crossover menos pensado entre el mejor jugador del planeta y el arácnido más famoso del cine ya cumplió su objetivo: hacer estallar las redes sociales en todo el mundo.

Temas
Seguí leyendo

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 ya hizo historia: los 10 récords que marcaron la fase de grupos

Lionel Messi suplente ante Jordania: ¿Scaloni le dará minutos?

Mundial 2026: Scaloni habló con Messi y Dibu y generó más de una suspicacia antes del duelo ante Jordania

El tierno y emotivo posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños

¿Qué harías vos? Armá la formación de la Selección y votá tu once ideal

El legado eterno de Messi: los números que lo convierten en una leyenda irrepetible

Le nombraron a Messi y Cristiano tuvo una reacción que encendió el Mundial

Lee además
La Selección Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El demoledor historial de la Selección Argentina ante selecciones africanas en los Mundiales
A cuatro días del cruce con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador mantiene tres dudas en la formación titular.

La Selección entrenó con una gran noticia y Scaloni empieza a definir el 11 para enfrentar a Cabo Verde
LO QUE SE LEE AHORA
Se terminó el juego para un participante: quién fue eliminado de Gran Hermano video

Quién abandonó Gran Hermano este lunes tras perder el versus

Las Más Leídas

La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

Justicia por mano propia: la grave lesión que sufrió el acusado de balear a dos vecinos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos. video

Millonario robo a una conocida familia de San Carlos

¿Pensás escaparte en invierno? La Rioja te devuelve hasta la mitad de lo que gastes

Una provincia vecina sale a conquistar mendocinos con un beneficio de hasta $200.000

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El desesperado pedido de ayuda de un fotógrafo mendocino tras un violento robo