El inesperado video de Lionel Messi con Tom Holland: mirá al capitán a los gritos colgado de las telarañas de Spider-Man

Las fronteras del marketing y el cine se rompieron por completo en pleno clima mundialista. En una alianza que absolutamente nadie vio venir, Lionel Messi sorprendió al convertirse en el gran protagonista del nuevo spot de Spider-Man: Brand New Day. El capitán argentino filmó una desopilante escena en Nueva York codo a codo junto al actor Tom Holland.

El video promocional arranca con un Peter Parker (interpretado por Holland) bastante distraído en un local comercial de Nueva York. Repentinamente, la puerta se abre y el actor británico queda completamente atónito al ver ingresar al astro rosarino con el teléfono en la mano, buscando una dirección. Del impacto, el personaje se trastabilla y se cae al piso antes de soltar un divertido: “¿Sos Messi?”.

Messi, le reconoce que se trata de él y que estaba buscando al mismísimo Hombre Araña, Holland se calza el traje de superhéroe en un segundo y le pregunta al futbolista si le teme a las alturas. Sin entender una palabra de inglés, el capitán de la Selección termina colgado del héroe de Marvel, columpiándose entre los rascacielos de la Gran Manzana mientras grita despavorido. Una secuencia que se volvió viral a los pocos minutos.

#LoViEnRedes | MESSI Y SPIDER-MAN JUNTOS Las redes sociales estallaron por completo con lo que ya se considera el crossover más inesperado y épico del año. pic.twitter.com/Lg087w5AAg

Un año de pura faceta actoral para el astro argentino

Esta incursión en Hollywood no es un hecho aislado, ya que la figura de la Scaloneta viene explorando su perfil como actor en las principales pantallas del mundo. De hecho, en el ambiente de la cita mundialista de este año, Messi también protagonizó un cortometraje de cinco minutos de la firma Adidas junto a estrellas de la talla del cantante Bad Bunny y el reconocido actor Timothée Chalamet.

Lionel messi y Bad Bunny en una propaganda de Adidas

La esperada película dirigida por Destin Daniel Cretton, que cuenta en su elenco con estrellas de la talla de Zendaya, Mark Ruffalo y Sadie Sink, llegará a los cines de Argentina el próximo 31 de julio. Mientras tanto, el crossover menos pensado entre el mejor jugador del planeta y el arácnido más famoso del cine ya cumplió su objetivo: hacer estallar las redes sociales en todo el mundo.