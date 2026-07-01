Mundial 2026: quién entra y quién sale en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina afronta la recta final de la preparación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina transita las últimas horas de preparación antes de afrontar un partido decisivo en el Mundial 2026 . Este viernes, desde las 19 (hora argentina) , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final y, aunque la base del equipo parece estar definida, el entrenador mantiene tres dudas importantes que podrían modificar el once titular.

Durante la práctica de este martes, abierta a la prensa únicamente durante los primeros 15 minutos, Scaloni evitó entregar pistas definitivas . El DT repartió 13 pecheras entre los jugadores de campo , una señal de que todavía hay puestos en disputa y que la decisión final recién llegará en las próximas horas, una vez que evalúe la evolución física de algunos futbolistas.

La primera incógnita aparece en la zaga central. Cristian Romero continúa recuperándose de la molestia sufrida frente a Austria y será exigido hasta último momento para determinar si está en condiciones de jugar desde el arranque.

Si el Cuti no llega al ciento por ciento, Nicolás Otamendi ingresará en su lugar para acompañar a Lisandro Martínez en la defensa. El experimentado marcador central aparece como la primera alternativa para afrontar un encuentro de eliminación directa.

La segunda duda se encuentra sobre el lateral izquierdo. Facundo Medina aprovechó cada oportunidad durante el Mundial y dejó buenas actuaciones, pero Nicolás Tagliafico ya dejó atrás los problemas físicos que lo complicaron en la fase de grupos y volvió a meterse de lleno en la pelea por un lugar.

Scaloni deberá decidir entre mantener el buen momento de Medina o apostar por la experiencia internacional de Tagliafico en un partido donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

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La pelea entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez

La tercera incógnita está en el ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez vuelven a disputar un lugar como centrodelantero, acompañando a Lionel Messi y Thiago Almada.

El delantero del Inter comenzó el Mundial como titular mientras Julián Álvarez terminaba de recuperar ritmo futbolístico y físico. Sin embargo, cuando parecía que la Araña volvería definitivamente al equipo, su rendimiento frente a Jordania no terminó de convencer al cuerpo técnico.

Por ese motivo, Lautaro Martínez aparece con grandes posibilidades de mantenerse entre los once, aunque la decisión final dependerá del último entrenamiento previo al viaje hacia el estadio.

La probable formación de Argentina ante Cabo Verde

Con las tres dudas todavía abiertas, la Selección Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Cristian Romero o Nicolás Otamendi; Lisandro Martínez; Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez o Julián Álvarez; y Thiago Almada.

La práctica del jueves será determinante para terminar de despejar las incógnitas. Allí, Scaloni definirá quiénes entran y quiénes salen en un equipo que buscará dar un nuevo paso en la defensa del título y meterse en los octavos de final del Mundial 2026.