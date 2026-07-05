5 de julio de 2026
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Jürgen Klopp

El gigante que convenció a Jürgen Klopp de romper el retiro

El alemnán Jürgen Klopp está a un paso de volver a los bancos de suplentes del Fútbol. Entrá a la nota y mirá lo que se viene para él.

Jürgen Klopp está muy cerca de regresar a la dirección técnica tras dos años y asumir el mayor desafío de su carrera.

Jürgen Klopp está muy cerca de regresar a la dirección técnica tras dos años y asumir el mayor desafío de su carrera.

Por Sitio Andino Deportes

Después de dos años alejado de la dirección técnica, Jürgen Klopp está listo para regresar. El prestigioso entrenador alemán aceptó la propuesta de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y solo restan detalles burocráticos para convertirse en el nuevo seleccionador nacional.

El ex Liverpool deberá resolver su salida de Red Bull, donde actualmente se desempeña como director global de fútbol, antes de firmar el contrato que marcará su regreso a los bancos de suplentes y el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Ese fracaso aceleró la salida de Julian Nagelsmann, quien tenía contrato hasta 2028, pero fue desvinculado por la federación alemana, que ahora apuesta por uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo para reconstruir el proyecto deportivo.

Será la primera experiencia de Klopp con una selección

A sus 59 años, Klopp afrontará un desafío inédito. Tras una carrera llena de éxitos en clubes, nunca dirigió un seleccionado nacional.

Su camino comenzó en el Mainz, donde consiguió el histórico ascenso a la Bundesliga, antes de convertirse en una leyenda del Borussia Dortmund, club con el que conquistó dos Bundesligas consecutivas, una Copa de Alemania y dos Supercopas.

El hombre que marcó una época en Liverpool

En 2015 llegó al Liverpool, donde construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club inglés. Durante su estadía conquistó la Premier League, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de disputar otras dos finales de la máxima competencia europea.

Tras despedirse de Anfield en 2024, Klopp anunció que necesitaba un descanso y dejó la dirección técnica para asumir un cargo ejecutivo en Red Bull. Ahora, ese descanso llegó a su fin. Si no surge ningún imprevisto en los próximos días, el entrenador alemán volverá a ponerse el buzo de DT para intentar devolver a Alemania al primer plano del fútbol mundial.

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