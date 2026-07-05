Charles Leclerc rompió la sequía y volvió a ganar en la Fórmula 1 tras un carrerón en Silverstone

Charles Leclerc volvió a celebrar en la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña tras dominar la carrera disputada en Silverstone.

Charles Leclerc volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1 . El piloto de Ferrari se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña y logró su primera victoria de la temporada luego de dominar una carrera vibrante disputada en Silverstone.

El monegasco administró la diferencia durante toda la competencia y resistió los distintos cambios estratégicos para volver a lo más alto del podio. Detrás suyo finalizaron George Russell , con Mercedes, y Lewis Hamilton , que completó el festejo para Ferrari tras una gran remontada.

El piloto de Ferrari tomó el liderazgo apenas iniciada la competencia y nunca perdió el control de la prueba. Ni las estrategias en boxes, ni las neutralizaciones, ni la presión de Mercedes lograron comprometer el triunfo del monegasco , que administró el ritmo con autoridad y cruzó primero la bandera a cuadros para volver al triunfo después de varios meses.

En el tramo final, el abandono de Max Verstappen obligó al ingreso del Safety Car , situación que terminó neutralizando cualquier intento de ataque sobre el líder y aseguró la victoria del piloto de Ferrari.

¡EN LA TIERRA DE SIR LEWIS, EL REY FUE CHARLES ¡LECLERC GANÓ EN SILVERSTONE!

El piloto monegasco tuvo una gran largada y se quedó con el #BritishGP

2 Russell 2° y 3 Hamilton 3°



Franco Colapinto largó 19° y terminó ¡9°!



Gasly finalizó en la 10°



Kimi Antonelli… pic.twitter.com/GP0k6ZiYLv — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Russell y Hamilton completaron el podio, Colapinto fue una de las grandes sorpresas del domingo

George Russell volvió a sumar fuerte para Mercedes con un sólido segundo puesto, mientras que Lewis Hamilton cerró una gran actuación para finalizar tercero y darle otro podio a Ferrari.

El británico protagonizó una intensa pelea durante gran parte de la carrera y terminó beneficiándose por los problemas que afectaron a varios de sus rivales en el cierre de la competencia. Más allá de la victoria de Leclerc, Franco Colapinto volvió a destacarse con una enorme remontada.

El argentino largó desde el 19° puesto y terminó noveno, avanzando diez posiciones para sumar dos puntos importantes junto a Alpine, que también celebró el décimo lugar conseguido por Pierre Gasly.

La Fórmula 1 volverá en Bélgica

Tras la actividad en Silverstone, la máxima categoría tendrá un breve descanso antes de regresar entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Leclerc llegará fortalecido por este triunfo, mientras que Colapinto buscará darle continuidad a un fin de semana que volvió a confirmar su crecimiento en la Fórmula 1.