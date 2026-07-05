Charles Leclerc rompió la sequía y volvió a ganar en la Fórmula 1 tras un carrerón en Silverstone

Charles Leclerc volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. El piloto de Ferrari se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña y logró su primera victoria de la temporada luego de dominar una carrera vibrante disputada en Silverstone.
El monegasco administró la diferencia durante toda la competencia y resistió los distintos cambios estratégicos para volver a lo más alto del podio. Detrás suyo finalizaron George Russell, con Mercedes, y Lewis Hamilton, que completó el festejo para Ferrari tras una gran remontada.
Leclerc controló la carrera desde el comienzo
El piloto de Ferrari tomó el liderazgo apenas iniciada la competencia y nunca perdió el control de la prueba. Ni las estrategias en boxes, ni las neutralizaciones, ni la presión de Mercedes lograron comprometer el triunfo del monegasco, que administró el ritmo con autoridad y cruzó primero la bandera a cuadros para volver al triunfo después de varios meses.
En el tramo final, el abandono de Max Verstappen obligó al ingreso del Safety Car, situación que terminó neutralizando cualquier intento de ataque sobre el líder y aseguró la victoria del piloto de Ferrari.
¡EN LA TIERRA DE SIR LEWIS, EL REY FUE CHARLES ¡LECLERC GANÓ EN SILVERSTONE! El piloto monegasco tuvo una gran largada y se quedó con el #BritishGP 2 Russell 2° y 3 Hamilton 3°
Russell y Hamilton completaron el podio, Colapinto fue una de las grandes sorpresas del domingo
George Russell volvió a sumar fuerte para Mercedes con un sólido segundo puesto, mientras que Lewis Hamilton cerró una gran actuación para finalizar tercero y darle otro podio a Ferrari.
El británico protagonizó una intensa pelea durante gran parte de la carrera y terminó beneficiándose por los problemas que afectaron a varios de sus rivales en el cierre de la competencia. Más allá de la victoria de Leclerc, Franco Colapinto volvió a destacarse con una enorme remontada.
Tras la actividad en Silverstone, la máxima categoría tendrá un breve descanso antes de regresar entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.
Leclerc llegará fortalecido por este triunfo, mientras que Colapinto buscará darle continuidad a un fin de semana que volvió a confirmar su crecimiento en la Fórmula 1.