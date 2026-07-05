5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Charles Leclerc

Charles Leclerc rompió la sequía y volvió a ganar en la Fórmula 1 tras un carrerón en Silverstone

El piloto monegasco Charles Leclerc dominó el Gran Premio de Gran Bretaña y consiguió su 1era victoria de la temporada de la dura Fórmula 1. Mirá lo sucedido.

Charles Leclerc volvió a celebrar en la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña tras dominar la carrera disputada en Silverstone.

Charles Leclerc volvió a celebrar en la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña tras dominar la carrera disputada en Silverstone.

Por Sitio Andino Deportes

Charles Leclerc volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. El piloto de Ferrari se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña y logró su primera victoria de la temporada luego de dominar una carrera vibrante disputada en Silverstone.

El monegasco administró la diferencia durante toda la competencia y resistió los distintos cambios estratégicos para volver a lo más alto del podio. Detrás suyo finalizaron George Russell, con Mercedes, y Lewis Hamilton, que completó el festejo para Ferrari tras una gran remontada.

Leclerc controló la carrera desde el comienzo

El piloto de Ferrari tomó el liderazgo apenas iniciada la competencia y nunca perdió el control de la prueba. Ni las estrategias en boxes, ni las neutralizaciones, ni la presión de Mercedes lograron comprometer el triunfo del monegasco, que administró el ritmo con autoridad y cruzó primero la bandera a cuadros para volver al triunfo después de varios meses.

En el tramo final, el abandono de Max Verstappen obligó al ingreso del Safety Car, situación que terminó neutralizando cualquier intento de ataque sobre el líder y aseguró la victoria del piloto de Ferrari.

Russell y Hamilton completaron el podio, Colapinto fue una de las grandes sorpresas del domingo

George Russell volvió a sumar fuerte para Mercedes con un sólido segundo puesto, mientras que Lewis Hamilton cerró una gran actuación para finalizar tercero y darle otro podio a Ferrari.

El británico protagonizó una intensa pelea durante gran parte de la carrera y terminó beneficiándose por los problemas que afectaron a varios de sus rivales en el cierre de la competencia. Más allá de la victoria de Leclerc, Franco Colapinto volvió a destacarse con una enorme remontada.

El argentino largó desde el 19° puesto y terminó noveno, avanzando diez posiciones para sumar dos puntos importantes junto a Alpine, que también celebró el décimo lugar conseguido por Pierre Gasly.

La Fórmula 1 volverá en Bélgica

Tras la actividad en Silverstone, la máxima categoría tendrá un breve descanso antes de regresar entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, que se disputará en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Leclerc llegará fortalecido por este triunfo, mientras que Colapinto buscará darle continuidad a un fin de semana que volvió a confirmar su crecimiento en la Fórmula 1.

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