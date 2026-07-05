El Deportivo Maipú recibe a Agropecuario con la necesidad de volver al triunfo: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

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Por Sitio Andino Deportes







El Club Deportivo Maipú afrontará este domingo, desde las 16.30, un compromiso clave cuando reciba a Agropecuario por la fecha 19 de la Primera Nacional, la primera de las revanchas. El equipo mendocino buscará volver a sumar de a tres luego de varias jornadas sin victorias y mantenerse en la pelea por un lugar en el Reducido.

Maipú necesita volver a ganar El conjunto dirigido por Mariano Echeverría llega tras igualar 0-0 frente a Gimnasia y Tiro como local, en el último encuentro antes del receso. Si bien el punto le permitió seguir sumando, el Cruzado acumula varias semanas sin conseguir una victoria, una situación que comenzó a alejarlo de los principales puestos de la tabla.

Por eso, el duelo frente a Agropecuario aparece como una buena oportunidad para volver a festejar ante su gente y no perder terreno en la lucha por ingresar a la zona de Reducido, el principal objetivo de la temporada.

Enfrente estará un rival que también atraviesa un presente complicado. Agropecuario viene de caer 2-1 como visitante frente a Almagro y ocupa el último lugar de la tabla, en puestos de descenso, por lo que llegará a Mendoza obligado a sumar para no complicar aún más su panorama.

Hora, TV y árbitro El encuentro se disputará este domingo, desde las 16.30. Partido: Deportivo Maipú vs. Agropecuario

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Árbitro: Lucas Cavallero Lo que viene para Maipú Tras este compromiso, el Botellero volverá a salir de Mendoza. Por la fecha 20 de la Primera Nacional, visitará a Atlético Rafaela el próximo sábado, desde las 15, en Santa Fe, con la intención de seguir sumando puntos en un tramo del campeonato que será determinante para definir los equipos que pelearán por el ascenso. La síntesis Los resultados Las posiciones