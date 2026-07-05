El Deportivo Maipú recibe a Agropecuario con la necesidad de volver al triunfo: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afrontará este domingo, desde las 16.30, un compromiso clave cuando reciba a Agropecuario por la fecha 19 de la Primera Nacional, la primera de las revanchas. El equipo mendocino buscará volver a sumar de a tres luego de varias jornadas sin victorias y mantenerse en la pelea por un lugar en el Reducido.
Por eso, el duelo frente a Agropecuario aparece como una buena oportunidad para volver a festejar ante su gente y no perder terreno en la lucha por ingresar a la zona de Reducido, el principal objetivo de la temporada.
Enfrente estará un rival que también atraviesa un presente complicado. Agropecuario viene de caer 2-1 como visitante frente a Almagro y ocupa el último lugar de la tabla, en puestos de descenso, por lo que llegará a Mendoza obligado a sumar para no complicar aún más su panorama.
Hora, TV y árbitro
El encuentro se disputará este domingo, desde las 16.30.
Partido:Deportivo Maipú vs. Agropecuario
Hora:16.30
TV:LPF Play
Árbitro:Lucas Cavallero
Lo que viene para Maipú
Tras este compromiso, el Botellero volverá a salir de Mendoza. Por la fecha 20 de la Primera Nacional, visitará a Atlético Rafaela el próximo sábado, desde las 15, en Santa Fe, con la intención de seguir sumando puntos en un tramo del campeonato que será determinante para definir los equipos que pelearán por el ascenso.