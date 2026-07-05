5 de julio de 2026
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Franco Colapinto

De largar 19° a sumar puntos: Franco Colapinto y la remontada memorable que hizo ilusionar a todos en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada labor en el GP de Silvertstone en la Fórmula 1. Repasá lo sucedido.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 con una gran remontada en Silverstone y terminó noveno tras largar desde el 19° puesto.

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 con una gran remontada en Silverstone y terminó noveno tras largar desde el 19° puesto.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto confirmó que su rendimiento sigue creciendo en la Fórmula 1. El piloto argentino largó desde el 19° puesto, protagonizó una espectacular remontada y terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo dos valiosos puntos para Alpine.

Después de un sábado complicado por un problema mecánico en la clasificación, el pilarense respondió con una carrera inteligente, agresiva y sin errores para completar una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la máxima categoría.

Colapinto hizo una largada espectacular y nunca dejó de avanzar

Desde que se apagó el semáforo, Colapinto mostró un ritmo muy competitivo. En la primera vuelta ya había recuperado tres posiciones y rápidamente comenzó a pelear con su compañero Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

Con el correr de las vueltas, el argentino aprovechó el buen funcionamiento del Alpine para seguir escalando en el clasificador. La estrategia del equipo también fue clave y, tras las detenciones en boxes, Colapinto quedó por delante de Gasly para lanzarse definitivamente a la pelea por los puntos.

El Safety Car terminó de darle una mano al argentino

Cuando la carrera entraba en su tramo decisivo, apareció un golpe de escena. Max Verstappen sufrió una salida de pista que obligó al ingreso del Safety Car, mientras que Andrea Kimi Antonelli arrastraba una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.

La combinación de ambos factores terminó favoreciendo a Colapinto, que ganó una posición más y cruzó la bandera a cuadros en un brillante noveno lugar, completando una remontada de diez puestos. Gasly también sumó al finalizar décimo y Alpine cerró un fin de semana muy positivo.

Leclerc volvió al triunfo y Ferrari festejó en Silverstone

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien consiguió su primer triunfo de la temporada después de dominar la carrera prácticamente de principio a fin.

El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton, mientras que el abandono de Verstappen en las vueltas finales terminó modificando el cierre de una competencia cargada de emociones.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Antes de regresar a la actividad oficial de la Fórmula 1, Colapinto participará el próximo 12 de julio del tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, donde volverá a manejar el histórico Lotus E20.

Luego, la máxima categoría retomará su calendario entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, donde el argentino buscará extender este gran momento y seguir sumando puntos para Alpine.

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