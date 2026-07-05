De largar 19° a sumar puntos: Franco Colapinto y la remontada memorable que hizo ilusionar a todos en la F1

Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 con una gran remontada en Silverstone y terminó noveno tras largar desde el 19° puesto.

Franco Colapinto confirmó que su rendimiento sigue creciendo en la Fórmula 1 . El piloto argentino largó desde el 19° puesto, protagonizó una espectacular remontada y terminó noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo dos valiosos puntos para Alpine.

Después de un sábado complicado por un problema mecánico en la clasificación, el pilarense respondió con una carrera inteligente, agresiva y sin errores para completar una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la máxima categoría.

Desde que se apagó el semáforo, Colapinto mostró un ritmo muy competitivo. En la primera vuelta ya había recuperado tres posiciones y rápidamente comenzó a pelear con su compañero Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

¡¡DOS PUNTOS DE ORO PARA FRANCO!! Colapinto largó 19° en Silverstone y terminó escalando ¡10 posiciones! para finalizar 9° en el #BritishGP . Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3cusyNGfKU

Con el correr de las vueltas, el argentino aprovechó el buen funcionamiento del Alpine para seguir escalando en el clasificador. La estrategia del equipo también fue clave y, tras las detenciones en boxes, Colapinto quedó por delante de Gasly para lanzarse definitivamente a la pelea por los puntos.

FRANCO COLAPINTO CONSIGUE EL P9 EN SILVERSTONE



SUBIÓ DEL P19 AL P9 Y SUMÓ DOS PUNTOS PARA EL CAMPEONATO



CARRERON DE COLAPINTO pic.twitter.com/mwb5nOPd4k — Alpine ARG (@AlpineArg_) July 5, 2026

El Safety Car terminó de darle una mano al argentino

Cuando la carrera entraba en su tramo decisivo, apareció un golpe de escena. Max Verstappen sufrió una salida de pista que obligó al ingreso del Safety Car, mientras que Andrea Kimi Antonelli arrastraba una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista.

La combinación de ambos factores terminó favoreciendo a Colapinto, que ganó una posición más y cruzó la bandera a cuadros en un brillante noveno lugar, completando una remontada de diez puestos. Gasly también sumó al finalizar décimo y Alpine cerró un fin de semana muy positivo.

Mención especial para el PEDAZO de largada que se mandó Franco Colapinto hoy en Silverstone.



Pasó de P19 a P14 y terminó la carrera con 5 posiciones más. Locura lo de este tipo hoy pic.twitter.com/bvDEa4tkrQ — Alpine ARG (@AlpineArg_) July 5, 2026

Leclerc volvió al triunfo y Ferrari festejó en Silverstone

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien consiguió su primer triunfo de la temporada después de dominar la carrera prácticamente de principio a fin.

El podio lo completaron George Russell y Lewis Hamilton, mientras que el abandono de Verstappen en las vueltas finales terminó modificando el cierre de una competencia cargada de emociones.

¡EN LA TIERRA DE SIR LEWIS, EL REY FUE CHARLES ¡LECLERC GANÓ EN SILVERSTONE!

El piloto monegasco tuvo una gran largada y se quedó con el #BritishGP

2 Russell 2° y 3 Hamilton 3°



Franco Colapinto largó 19° y terminó ¡9°!



Gasly finalizó en la 10°



Kimi Antonelli… pic.twitter.com/GP0k6ZiYLv — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Antes de regresar a la actividad oficial de la Fórmula 1, Colapinto participará el próximo 12 de julio del tradicional Festival de la Velocidad de Goodwood, donde volverá a manejar el histórico Lotus E20.

Luego, la máxima categoría retomará su calendario entre el 17 y el 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, donde el argentino buscará extender este gran momento y seguir sumando puntos para Alpine.