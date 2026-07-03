3 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto afronta el GP de Gran Bretaña: cronograma, horarios y cómo llega a Silverstone

El piloto argentino de la Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha del campeonato.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha del campeonato.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, novena fecha del campeonato. El piloto argentino de Alpine intentará recuperarse luego de un complicado fin de semana en Austria y buscará volver a pelear por un lugar en los puntos.

Cronograma del GP de Gran Bretaña (hora de Argentina):

  • Viernes 3 de julio
    • Práctica libre: 8:30
    • Clasificación sprint: 12:30
  • Sábado 4 de julio
    • Sprint: 8:00
    • Clasificación: 12:00
  • Domingo 5 de julio
    • Carrera: 11:00

Colapinto quiere dejar atrás Austria

El argentino llega a Silverstone tras finalizar 15° en el Gran Premio de Austria, un resultado que reflejó las dificultades de Alpine durante todo el fin de semana. Su compañero, Pierre Gasly, tampoco pudo destacarse y terminó 13°, dejando en evidencia el complejo presente de la escudería francesa.

Ahora, Colapinto buscará aprovechar un circuito histórico de la Fórmula 1 para recuperar competitividad y sumar confianza en una temporada que continúa siendo muy exigente.

Cómo está el campeonato de Fórmula 1

La pelea por el título tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 171 puntos, seguido por su compañero George Russell, que suma 131. Más atrás aparece Lewis Hamilton, con 125 unidades, manteniéndose en la lucha por el campeonato.

El último ganador del Gran Premio de Gran Bretaña fue Lando Norris, quien se impuso con McLaren por delante de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg.

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