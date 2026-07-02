Franco Colapinto cargó a sus ingenieros británicos antes del GP de Gran Bretaña

La Fórmula 1 se prepara para un nuevo fin de semana de acción con el Gran Premio de Gran Bretaña , y Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más argentino en la previa de la carrera.

El piloto de Alpine protagonizó un divertido video compartido por la escudería francesa en su cuenta de Instagram, donde no dejó pasar la oportunidad de cargar a sus ingenieros británicos tras la agónica clasificación de Inglaterra en el Mundial 2026 .

Con su habitual sentido del humor, Colapinto lanzó una frase que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos. “ Ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo. Imaginate cuántos goles te va a hacer Messi si Congo te hizo uno... ”, expresó el joven piloto argentino.

La broma llegó en medio de una charla distendida con integrantes del equipo, donde el pilarense aprovechó el contexto mundialista para sacar chapa con la Selección Argentina .

Mate, tres estrellas y otra cargada mundialista contra la Selección de Fútbol de Inglaterra

En el mismo video, Colapinto también explicó el significado de cada sticker que tiene en su termo para el mate. Uno de ellos hace referencia a los títulos mundiales conseguidos por la Albiceleste. “Una, dos, tres estrellas. ¿Cuántas tiene Inglaterra?”, preguntó irónicamente el piloto de Alpine.

Luego, fue por más y se animó a dejar una predicción con sabor bien argentino: “Esperamos por la cuarta. Bueno, en las semifinales le vamos a ganar a Inglaterra”.

Sin embargo, la Selección Argentina todavía tiene un largo camino por delante en la Copa del Mundo. Su recorrido en la fase eliminatoria comenzará este viernes, cuando enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Gran Bretaña

En lo estrictamente deportivo, Franco Colapinto llega al Gran Premio de Gran Bretaña ubicado en el puesto 12 del campeonato de pilotos, con 16 puntos.

El argentino sumó unidades gracias a sus destacadas actuaciones en Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto, respectivamente. Además, logró sumar de a un punto en los grandes premios de China y Barcelona.

Con ese presente, el piloto argentino buscará seguir creciendo en la temporada de Fórmula 1, mientras continúa ganándose el cariño de los fanáticos con su talento dentro de la pista y su personalidad fuera de ella.

Franco Colapinto se "burlo" de la Selección de Fútbol de Inglaterra