MotoGP: así quedó el campeonato tras Austin con Bezzecchi como nuevo líder

El Mundial de MotoGP 2026 dio un giro clave tras el Gran Premio de Austin. Con su victoria, Marco Bezzecchi recuperó la punta del campeonato y se posiciona como el gran candidato, en un inicio de temporada que empieza a romper la paridad.
El italiano Marco Bezzecchi volvió a ganar y se subió a la cima del Mundial del duro MotoGP, en un gran arranque de temporada. Mirá los números.
El Mundial de MotoGP 2026 dio un giro clave tras el Gran Premio de Austin. Con su victoria, Marco Bezzecchi recuperó la punta del campeonato y se posiciona como el gran candidato, en un inicio de temporada que empieza a romper la paridad.
El piloto de Aprilia lidera el campeonato con 81 puntos, luego de encadenar una racha impresionante de triunfos.
Detrás aparece Jorge Martín con 77, mientras que Pedro Acosta suma 60, ya un poco más relegado en la pelea directa.
La diferencia todavía es corta, pero la tendencia empieza a ser clara.
La tabla principal muestra un corte entre los de arriba y el resto:
1 Marco Bezzecchi 81 puntos
2 Jorge Martín 77
3 Pedro Acosta 60
4 Di Giannantonio 50
5 Marc Márquez 45
Más atrás, el pelotón empieza a perder terreno en una temporada que exige regularidad.
El dominio no es solo individual. Aprilia lidera el campeonato de equipos con 158 puntos, muy por encima del resto.
En constructores, la historia se repite: la marca italiana también está arriba, marcando el ritmo del campeonato en todos los frentes.
El campeón vigente Marc Márquez aparece quinto y a 36 puntos del líder, una diferencia que ya empieza a pesar.
Si bien el torneo recién comienza, los de arriba ya marcaron el camino y obligan a los demás a reaccionar rápido.
Marco Bezzecchi
Con Bezzecchi primero y ventaja sobre Martín
Bezzecchi, Martín y Acosta
Aprilia en pilotos, equipos y constructores