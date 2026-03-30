30 de marzo de 2026
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MotoGP

MotoGP: así quedó el campeonato tras Austin con Bezzecchi como nuevo líder

El italiano Marco Bezzecchi volvió a ganar y se subió a la cima del Mundial del duro MotoGP, en un gran arranque de temporada. Mirá los números.

La tabla se movió fuerte en Austin y ya hay un líder que mete presión en el MotoGP. &nbsp;

La tabla se movió fuerte en Austin y ya hay un líder que mete presión en el MotoGP.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial de MotoGP 2026 dio un giro clave tras el Gran Premio de Austin. Con su victoria, Marco Bezzecchi recuperó la punta del campeonato y se posiciona como el gran candidato, en un inicio de temporada que empieza a romper la paridad.

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Detrás aparece Jorge Martín con 77, mientras que Pedro Acosta suma 60, ya un poco más relegado en la pelea directa.

La diferencia todavía es corta, pero la tendencia empieza a ser clara.

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Así está el campeonato de pilotos

La tabla principal muestra un corte entre los de arriba y el resto:

1 Marco Bezzecchi 81 puntos

2 Jorge Martín 77

3 Pedro Acosta 60

4 Di Giannantonio 50

5 Marc Márquez 45

Más atrás, el pelotón empieza a perder terreno en una temporada que exige regularidad.

Aprilia también domina el resto de las tablas

El dominio no es solo individual. Aprilia lidera el campeonato de equipos con 158 puntos, muy por encima del resto.

En constructores, la historia se repite: la marca italiana también está arriba, marcando el ritmo del campeonato en todos los frentes.

Márquez y el resto, obligados a reaccionar

El campeón vigente Marc Márquez aparece quinto y a 36 puntos del líder, una diferencia que ya empieza a pesar.

Si bien el torneo recién comienza, los de arriba ya marcaron el camino y obligan a los demás a reaccionar rápido.

Preguntas clave

Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi

Cómo está el campeonato tras Austin

Con Bezzecchi primero y ventaja sobre Martín

Quiénes pelean el título

Bezzecchi, Martín y Acosta

Qué marca domina el torneo

Aprilia en pilotos, equipos y constructores

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