Tomás Etcheverry es finalista del Río Open y buscará su primer título ATP ante Tabilo

Tomás Etcheverry celebró una victoria épica y jugará la final en Río de Janeiro.

El argentino Tomás Etcheverry dio un paso enorme en su carrera al meterse en la final del Río Open tras vencer al checo Vít Kopiva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4) en una batalla de más de dos horas. Ahora irá por su primer título en el circuito ATP ante el chileno Alejandro Tabilo .

El platense mostró carácter para revertir un partido que comenzó adverso y terminó imponiéndose en dos tie-breaks consecutivos. Será la cuarta final ATP de su carrera, luego de las caídas en Santiago 2023 , Houston 2023 y Lyon 2024 .

EL BODEGUERO TIENE ACCIÓN En vivo: Godoy Cruz pierde con Defensores de Belgrano en un duelo donde necesita ganar

a paso firme Tomás Etcheverry ganó en Río, se metió en cuartos y vuelve a ilusionar al tenis argentino

Etcheverry perdió el primer set, pero mantuvo la calma y elevó su nivel en los momentos decisivos. En ambos tie-breaks fue más sólido desde el fondo de la cancha y mostró mayor determinación en los puntos largos.

El triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro confirma su evolución en torneos de jerarquía y lo coloca ante una oportunidad inmejorable para romper la barrera del título.

Tabilo, el otro finalista que sueña en grande

Más temprano, Alejandro Tabilo selló su pase a la final tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3 en apenas 1 hora y 12 minutos.

El chileno, actual 68° del ranking ATP, ya se aseguró su regreso al Top 50 y, si conquista el trofeo, podría escalar hasta el puesto 37 del mundo. Tabilo buscará su cuarto título profesional, tras los obtenidos en Auckland y Mallorca 2024 y Chengdú 2025.

Por su parte, Buse cerró una semana histórica que le permitirá ascender hasta el puesto 66 del ranking, tras destacadas victorias ante João Fonseca y Matteo Berrettini.

Cómo llegó Tomás Etcheverry a la final del Río Open y contra quién jugará el partido por el título?

Tomás Etcheverry derrotó a Vít Kopiva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4) en semifinales del Río Open 2026 y avanzó a la final del ATP 500 de Río de Janeiro. El argentino buscará su primer título ATP frente al chileno Alejandro Tabilo, quien venció a Ignacio Buse y ya aseguró su regreso al Top 50 del ranking mundial.