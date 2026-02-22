22 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
quiere dar el golpe

Tomás Etcheverry es finalista del Río Open y buscará su primer título ATP ante Tabilo

El argentino Tomás Etcheverry venció a Vit Kopriva y jugará la final del Río Open 2026 frente al chileno Alejandro Tabilo. Repasá lo que se viene.

Tomás Etcheverry celebró una victoria épica y jugará la final en Río de Janeiro.

Tomás Etcheverry celebró una victoria épica y jugará la final en Río de Janeiro.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Tomás Etcheverry dio un paso enorme en su carrera al meterse en la final del Río Open tras vencer al checo Vít Kopiva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4) en una batalla de más de dos horas. Ahora irá por su primer título en el circuito ATP ante el chileno Alejandro Tabilo.

El platense mostró carácter para revertir un partido que comenzó adverso y terminó imponiéndose en dos tie-breaks consecutivos. Será la cuarta final ATP de su carrera, luego de las caídas en Santiago 2023, Houston 2023 y Lyon 2024.

Lee además
Tomás Etcheverry festeja en Brasil tras superar al lituano Gaubas y quedar entre los ocho mejores del torneo.
a paso firme

Tomás Etcheverry ganó en Río, se metió en cuartos y vuelve a ilusionar al tenis argentino
El Tomba visita al Dragón este sábado desde las 17 con la obligación de sumar de a tres.
EL BODEGUERO TIENE ACCIÓN

En vivo: Godoy Cruz pierde con Defensores de Belgrano en un duelo donde necesita ganar

Una semifinal dramática que confirmó su crecimiento

Etcheverry perdió el primer set, pero mantuvo la calma y elevó su nivel en los momentos decisivos. En ambos tie-breaks fue más sólido desde el fondo de la cancha y mostró mayor determinación en los puntos largos.

Tabilo, el otro finalista que sueña en grande

Más temprano, Alejandro Tabilo selló su pase a la final tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3 en apenas 1 hora y 12 minutos.

El chileno, actual 68° del ranking ATP, ya se aseguró su regreso al Top 50 y, si conquista el trofeo, podría escalar hasta el puesto 37 del mundo. Tabilo buscará su cuarto título profesional, tras los obtenidos en Auckland y Mallorca 2024 y Chengdú 2025.

Por su parte, Buse cerró una semana histórica que le permitirá ascender hasta el puesto 66 del ranking, tras destacadas victorias ante João Fonseca y Matteo Berrettini.

Cómo llegó Tomás Etcheverry a la final del Río Open y contra quién jugará el partido por el título?

Tomás Etcheverry derrotó a Vít Kopiva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4) en semifinales del Río Open 2026 y avanzó a la final del ATP 500 de Río de Janeiro. El argentino buscará su primer título ATP frente al chileno Alejandro Tabilo, quien venció a Ignacio Buse y ya aseguró su regreso al Top 50 del ranking mundial.

Temas
Seguí leyendo

Grave amenaza al plantel de Newell's tras la derrota ante Banfield con ataque molotov y mensaje intimidante

Vélez vs River por el Torneo Apertura 2026: horario, TV en vivo y un cruce clave en Liniers

Mac Allister fue sincero antes de la Finalissima: "Hoy veo a España arriba nuestro"

Messi furioso en Los Ángeles: Inter Miami fue goleado y debieron frenarlo tras el debut en la MLS

En Mendoza sólo hay fiesta Leprosa: Independiente Rivadavia se lo dio vuelta al Rojo y metió un triunfazo

Franco Colapinto cerró la pretemporada de la F1 en Bahréin y un detalle inesperado revolucionó a los fans

Vuelta de Mendoza: José Autran se quedó con la Etapa Reina y Moyano llega líder a la gran definición

Arranca el fútbol de veteranos en Malargüe con premio millonario

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba visita al Dragón este sábado desde las 17 con la obligación de sumar de a tres.
EL BODEGUERO TIENE ACCIÓN

En vivo: Godoy Cruz pierde con Defensores de Belgrano en un duelo donde necesita ganar

Las Más Leídas

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas
relevamiento

Lluvias y tormentas en Mendoza: cuáles fueron las zonas más afectadas

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece
PARA TENER EN CUENTA

Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías

La población de seis comunas vota este domingo con boleta única.
Comicios municipales

Abrieron los comicios en seis departamentos de Mendoza: ¿Qué se vota este domingo en las elecciones 2026?