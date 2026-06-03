Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de junio.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 3 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En calle Garibaldi, hacia el norte de Belgrano. En barrios Cuyún I, II y III y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 8.30 a 10.30 h.

– En calles Humberto y L. Aruani, hacia el norte de Talet, y adyacencias; El Carmen. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Las Margaritas, hacia el sur de Rivadavia, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Lencinas. En barrio Jardín Rodeo y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle Videla Aranda con Canal Pescara y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En la intersección de calle Cerro campanario con Cerro Aconcagua y zonas aledañas; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles México, Ecuador, Juan José Paso y barrio Balcones de Carrodilla. De 11.00 a 13.00 h.

– En calle Carlos Berdasco, hacia el norte de Acceso N°3, y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

Embed Mantenimiento Programado #Edemsa

Miércoles 3 de Junio.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/Hnyg5Wr1mz — Edemsa (@Edemsa) June 2, 2026

Tupungato

– Entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y calles Nueva Furno y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Valderrama, entre El Álamo y Luis Danti; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

– En– En calle Unión, hacia el este del Corredor Productivo. En finca El Olmo; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h. calle San Martín Norte, hacia el norte de calle Fray Inalicán. En el barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– Entre calles La Escuela, Carril Casas Viejas, Pinilla y Soriano. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles Longi y Segovia (o La Escuela); La Llave. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Paraná, Bernardino Rivadavia, Izuel y Castelli. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Artero, hacia el sur de Zavattieri; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

– Entre calles General Roca, Illescas, Valle Hermoso y Pampa Palauco. De 13.00 a 15.00 h..

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas