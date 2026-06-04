Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de junio.

Durante la mañana y tarde de este jueves 4 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Gaviola, entre Olivos y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Ejército de Los Andes, entre calle Finca Quiroga y callejón Severo Ríos. En el barrio Pobre Diablo; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°175 (ó Los Carolinos), entre calles Primavera y San Cayetano; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Provincial N°154, 400 metros hacia el sur de calle Tabanera; Colonia Española. De 10.00 a 12.00 h.

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Guillermo Díaz y Fuenzalida, y áreas adyacentes; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva, y zonas aledañas; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal. En calle Bombal, entre Olazábal y La Argentina. En el barrio C.E.C. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle Quiroga con Rama N°3 y zonas aledañas; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Félix Araujo, entre Grosso y callejón Donoso. En callejón Donoso, entre Félix Araujo y Proyectada V287. En calles Proyectadas V281, V279 y áreas adyacentes; Paramillo. De 10.00 a 14.00 h.

– En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V271 y V272; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.

– En el barrio Plan 22 de Agua y Energía; Luzuriaga. De 9.45 a 12.45 h.

– En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Vieytes, entre Las Piedritas y Palma. En calle 25 de Mayo, entre Vieytes y Maza. En loteos Liceo Etapa Cuatro, Bolcato y Gironi. En barrios Golf Club , y Solares de Maipú. En Pasaje Milani y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calle Alberti con Patricios y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Darwin, Blanco Encalada, Remedios de Escalada, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas