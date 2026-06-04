Durante la mañana y tarde de este jueves 4 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 4 de junio
Guaymallén
– Entre calles Darwin, Blanco Encalada, Remedios de Escalada, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
– En la intersección de calle Alberti con Patricios y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
– En calle Vieytes, entre Las Piedritas y Palma. En calle 25 de Mayo, entre Vieytes y Maza. En loteos Liceo Etapa Cuatro, Bolcato y Gironi. En barrios Golf Club , y Solares de Maipú. En Pasaje Milani y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
– En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.
– En el barrio Plan 22 de Agua y Energía; Luzuriaga. De 9.45 a 12.45 h.
Lavalle
– En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V271 y V272; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Félix Araujo, entre Grosso y callejón Donoso. En callejón Donoso, entre Félix Araujo y Proyectada V287. En calles Proyectadas V281, V279 y áreas adyacentes; Paramillo. De 10.00 a 14.00 h.
– En la intersección de calle Quiroga con Rama N°3 y zonas aledañas; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
– En calle Olazábal, entre San Lorenzo y Bombal. En calle Bombal, entre Olazábal y La Argentina. En el barrio C.E.C. De 9.00 a 13.00 h.
– En la Ruta Provincial N°94, entre calles Los Sauces y Clodomiro Silva, y zonas aledañas; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Guillermo Díaz y Fuenzalida, y áreas adyacentes; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
– En la Ruta Provincial N°154, 400 metros hacia el sur de calle Tabanera; Colonia Española. De 10.00 a 12.00 h.
– En la Ruta Provincial N°175 (ó Los Carolinos), entre calles Primavera y San Cayetano; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
– En calle Ejército de Los Andes, entre calle Finca Quiroga y callejón Severo Ríos. En el barrio Pobre Diablo; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
– En calle Gaviola, entre Olivos y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.
Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
apertura de la primera Estación Transformadora digital de la provincia de Mendoza, edemsa.jpg
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.
Foto: Yemel Fil
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas