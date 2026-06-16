16 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Rescate

Importante rescate a cuatro andinistas en el Cerro Arco: los detalles

Efectivos de la Patrulla de Rescate, dependiente de la Policía de Mendoza, concretaron un operativo de rescate en pleno Cerro Arco.

Exitoso operativo de rescate en el Cerro Arco.&nbsp;

Exitoso operativo de rescate en el Cerro Arco. 

 Por Pablo Segura

Un importante operativo de rescate se desplegó durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en la zona del Cerro Arco, donde cuatro excursionistas quedaron varados y desorientados en la Quebrada del Durazno, en tanto que gracias a la rápida intervención de la Policía de Mendoza, los jóvenes fueron localizados y evacuados sin sufrir lesiones.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20.55, cuando un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la situación de cuatro personas que no podían encontrar el camino de regreso en una zona de difícil acceso de la precordillera mendocina.

Tras recibir las coordenadas enviadas por uno de los excursionistas, efectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron un operativo de búsqueda en inmediaciones del Cerro Arco, una de las áreas más frecuentadas por senderistas y deportistas de montaña.

Cómo fue el rescate de los excursionistas en la Quebrada del Durazno

Según informaron fuentes oficiales, los rescatistas comenzaron el ascenso desde las cercanías del puesto La Quebrada del Cerro Arco y avanzaron por la Quebrada de Isidris hasta llegar al lugar donde se encontraban los jóvenes.

Cerca de las 00.10, el personal especializado logró establecer contacto con los cuatro excursionistas, identificados como I.H.P. (26), L.L.F. (26), F.F.R. (29) y L.A.G. (25).

Todos se encontraban en buen estado de salud, aunque debido a las bajas temperaturas y las condiciones del terreno recibieron asistencia inmediata con alimentos, bebidas calientes y abrigo.

Posteriormente, la Patrulla de Rescate inició el descenso mediante maniobras técnicas con cuerdas, ya que el sector presentaba dificultades que impedían una evacuación convencional.

Luego de varias horas de trabajo ininterrumpido, el operativo concluyó exitosamente alrededor de las 05.45. Los cuatro excursionistas fueron trasladados a una zona segura y no presentaron lesiones ni complicaciones médicas, por lo que se retiraron por sus propios medios.

Temas
Seguí leyendo

Manejaba alcoholizado y volcó en Luján de Cuyo

Qué delitos bajaron en Mendoza y cuáles siguen preocupando

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Va a juicio un profesor acusado de abusar de alumnas en el taller de colegio sanrafaelino

Un motociclista chocó contra un auto en Guaymallén: cruzó en rojo y dio positivo en alcoholemia

Cómo funciona la nueva herramienta que permitirá a los mendocinos filmar infracciones de tránsito

Quién era Gaspi y cómo logró convertirse en una de las figuras más influyentes de internet

Murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

Lee además
Caso Loan Danilo Peña: se cumplen dos años desde la desaparición del pequeño en Corrientes.

A dos años de su desaparición, comienza el juicio por Loan
Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos
LO QUE SE LEE AHORA
Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos

Las Más Leídas

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación

Argentina se enfrenta con Argelia en el exigente Mundial 2026. EN VIVO

Se acabaron las palabras: la Scaloneta inicia su camino a la cuarta

Gustavo Sáenz lidera las encuestas de gobernador en el país.

Sorpresa en el ranking de gobernadores: quién quedó primero y quién terminó último

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Apareció Isabella Eileen Natale Bolado, la adolescente que era buscada en Las Heras

Una encuesta nacional destaca a Mendoza por el desempeño de dos intendentes y la imagen del gobernador

El dato político que favorece a Mendoza en la última encuesta nacional de imagen positiva de intendentes