Importante rescate a cuatro andinistas en el Cerro Arco: los detalles

Un importante operativo de rescate se desplegó durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en la zona del Cerro Arco, donde cuatro excursionistas quedaron varados y desorientados en la Quebrada del Durazno, en tanto que gracias a la rápida intervención de la Policía de Mendoza , los jóvenes fueron localizados y evacuados sin sufrir lesiones.

El procedimiento comenzó alrededor de las 20.55, cuando un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la situación de cuatro personas que no podían encontrar el camino de regreso en una zona de difícil acceso de la precordillera mendocina.

Tras recibir las coordenadas enviadas por uno de los excursionistas, e fectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron un operativo de búsqueda en inmediaciones del Cerro Arco, una de las áreas más frecuentadas por senderistas y deportistas de montaña.

Según informaron fuentes oficiale s, los rescatistas comenzaron el ascenso desde las cercanías del puesto La Quebrada del Cerro Arco y avanzaron por la Quebrada de Isidris hasta llegar al lugar donde se encontraban los jóvenes.

Cerca de las 00.10, el personal especializado logró establecer contacto con los cuatro excursionistas, identificados como I.H.P. (26), L.L.F. (26), F.F.R. (29) y L.A.G. (25).

Todos se encontraban en buen estado de salud, aunque debido a las bajas temperaturas y las condiciones del terreno recibieron asistencia inmediata con alimentos, bebidas calientes y abrigo.

Posteriormente, la Patrulla de Rescate inició el descenso mediante maniobras técnicas con cuerdas, ya que el sector presentaba dificultades que impedían una evacuación convencional.

Luego de varias horas de trabajo ininterrumpido, el operativo concluyó exitosamente alrededor de las 05.45. Los cuatro excursionistas fueron trasladados a una zona segura y no presentaron lesiones ni complicaciones médicas, por lo que se retiraron por sus propios medios.