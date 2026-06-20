A 203 años de la muerte del Tropero Sosa: el vecino de Godoy Cruz que ayudó a San Martín

Si la historia algo nos ha enseñado, es que muchas veces existen relatos que pasan desapercibidos y quedan opacados por otros acontecimientos. Mientras Argentina conmemora con emoción el Día de la Bandera cada 20 de junio , también recuerda los 203 años de la muerte de Tropero Sosa , un mendocino que hizo posible el inicio de la gesta libertadora encabezada por José de San Martín .

Pedro Sosa se dedicaba al transporte de mercancías entre el puerto de Buenos Aires y Mendoza.

Aunque su historia suele reaparecer en las escuelas mendocinas y en algunas conversaciones sobre el pasado provincial, Pedro Sosa es uno de los protagonistas menos reconocidos de la historia nacional . Su aporte fue decisivo para la logística que permitió concretar una de las campañas militares más importantes de América del Sur.

Tropero Sosa, dos siglos después: el mendocino que dio el primer paso hacia la liberación de América

Si bien no existe certeza absoluta sobre su fecha de nacimiento, algunos historiadores sostienen que Pedro Sosa nació el 24 de abril de 1766 en la entonces Villa de San Vicente, actual departamento de Godoy Cruz, a pocas cuadras del casco histórico de la localidad.

Nacido, criado y fallecido en el mismo departamento, el godoycruceño se ganaba la vida como tropero, una actividad fundamental para la economía de la época. Su trabajo consistía en conducir grandes manadas de ganado y transportar mercaderías en caravanas de carretas destinadas a abastecer y conectar distintos territorios.

Lo que parecía una vida destinada exclusivamente al trabajo rural cambió cuando sus conocimientos de los caminos que unían Buenos Aires con Mendoza llamaron la atención del General José de San Martín. El militar había llegado a la provincia el 7 de septiembre de 1814 con el objetivo de organizar una campaña que permitiera cruzar la Cordillera de los Andes y avanzar en la liberación de Chile y Perú del dominio español.

Antes de iniciar cualquier campaña militar era indispensable garantizar el abastecimiento de alimentos, vestimenta, armas, municiones y otros elementos esenciales. Consciente de esa necesidad, San Martín confió esta tarea a Sosa, no solo por su experiencia, sino también porque aseguró que podía completar el traslado de los suministros en la mitad del tiempo que estimaban otros comerciantes, sin solicitar ninguna retribución económica.

Enfrentando condiciones climáticas adversas, caminos difíciles y el riesgo constante de robos, Tropero Sosa emprendió un recorrido de ida y vuelta entre Mendoza y Buenos Aires de aproximadamente 1.040 kilómetros. Junto a sus bueyes y carretas, logró reunir y transportar las provisiones necesarias para que la campaña estuviera lista antes de enero de 1817.

cruce de los andes - 280127 Dos siglos después, el gesto desinteresado de Tropero Sosa aún se recuerda en Mendoza. Foto: Archivo

Le bastaron menos de 45 días para trasladar todo el material solicitado por San Martín, una verdadera hazaña para la época que fue reconocida por el propio general. Además, antes del inicio del Cruce de los Andes, colaboró en la preparación de las mulas que utilizarían los soldados durante la travesía.

Su último aliento llegaría, curiosamente, un 20 de junio de 1823, fecha que coincide con la conmemoración del Día de la Bandera y con el aniversario del fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, ocurrido tres años antes.

Ciudadano ilustre desde 2023 en Godoy Cruz

Aunque Pedro Sosa comenzó a ganar reconocimiento en el ámbito educativo mendocino desde hace varios años, fue en 2023 cuando el municipio de Godoy Cruz lo declaró ciudadano y vecino ilustre en homenaje a su aporte fundamental a la gesta libertadora liderada por San Martín.

Sus virtudes como tropero trascendieron el ámbito local. Su compromiso, esfuerzo y solidaridad representaron valores patrióticos que comenzaban a consolidarse en los primeros años de la Argentina independiente.

De acuerdo con la Junta de Estudios Históricos de Godoy Cruz, Sosa ocupa un lugar destacado en la génesis de la campaña sanmartiniana, junto a otras figuras fundamentales para Mendoza, como Tomás Godoy Cruz, protagonista de la declaración de la Independencia de 1816, y Juan Antonio Bauzá, párroco de la iglesia San Vicente Ferrer, capellán del Ejército de los Andes y cercano colaborador de San Martín.

Con información de la DGE y Godoy Cruz.