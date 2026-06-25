OSEP acompañó seis trasplantes en un mes y marcó un récord histórico en el país

Cuatro trasplantes cardíacos y dos renales fueron realizados durante el mes de mayo con el acompañamiento de OSEP . Entre ellos, se destaca el primer trasplante cardíaco del país proveniente de un donante en paro cardíaco y circulatorio.

Cada trasplante es una historia que vuelve a empezar. Aníbal, Vicente, Facundo, Roberto, Darío y Adrián, afiliados de OSEP, recibieron una nueva oportunidad de vida gracias a la realización de trasplantes: cuatro cardíacos y dos renales, un dato que refleja el trabajo sostenido de la Obra Social en el acompañamiento de pacientes que requieren prácticas de alta complejidad.

Detrás de cada uno de estos procedimientos hubo equipos médicos, coordinación institucional, familias que acompañaron cada paso y una red de profesionales comprometidos con brindar respuestas oportunas a quienes más lo necesitan.

¿Por qué uno de los trasplantes coordinados por OSEP es histórico?

Entre estos trasplantes se encuentra el caso de Adrián, afiliado de OSEP, que se convirtió en el primer paciente de Argentina en recibir un trasplante cardíaco proveniente de un donante en paro cardíaco y circulatorio (asistolia), un hito que marcó un antes y un después para la medicina nacional y que amplía significativamente las posibilidades de donación y trasplante en el país.

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La intervención, realizada por el equipo del Hospital Italiano de Mendoza, representa un avance trascendental para la medicina cardiovascular y abre una nueva esperanza para cientos de personas que esperan un órgano.

Desde el inicio de cada uno de estos procesos, OSEP brindó cobertura, seguimiento y coordinación permanente, reafirmando su compromiso con el acceso a tratamientos de alta complejidad y con el acompañamiento integral de sus afiliados y sus familias. "Detrás de cada trasplante hay un enorme trabajo en equipo, compromiso, profesionalismo y una profunda vocación de servicio. Quiero felicitar y agradecer a todos los equipos de OSEP que hacen posible que nuestros afiliados tengan una nueva oportunidad de vida", expresó el director general de OSEP, Carlos Funes.

¿Cómo transitan los pacientes su recuperación actual?

Hoy, muchos de estos pacientes ya transitan su recuperación junto a sus seres queridos. Entre ellos está Adrián, quien, emocionado por esta segunda oportunidad, agradece a su esposa Paola, a los profesionales de la salud, a OSEP y a Dios por haber podido volver a vivir.

Estas seis historias que marcaron el mes de mayo son también un mensaje de esperanza y una muestra de la importancia de la donación de órganos, del trabajo articulado entre instituciones y del compromiso de los equipos de salud para seguir salvando vidas.