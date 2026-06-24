Un informe internacional ubicó a Argentina entre los mejores países para vivir en Sudamérica

Un reciente informe internacional reveló cuáles son los países con mejor calidad de vida en 2026 . El estudio compara variables como la seguridad , el acceso a la vivienda, el costo de vida, la atención sanitaria y el poder adquisitivo . En ese contexto, Argentina logró ubicarse en el podio de Sudamérica , con uno de los mejores desempeños de la región .

El relevamiento fue elaborado por la plataforma Numbeo y reúne indicadores económicos y sociales para medir las condiciones de vida en distintos países. Según el informe, Argentina obtuvo un Índice de Calidad de Vida de 123,41 puntos , lo que le permitió ubicarse en el tercer puesto de Sudamérica , solo por detrás de Uruguay y Ecuador .

La posición de Argentina se explica, en gran medida, por un costo de vida relativamente bajo en comparación con otros países de la región . Sin embargo, uno de los aspectos menos favorables es el acceso a la vivienda. La relación entre el precio de las propiedades y los ingresos disponibles sitúa al país entre los más desfavorables de Sudamérica , lo que refleja las dificultades para acceder a una vivienda propia .

Uruguay encabeza el ranking regional con un Índice de Calidad de Vida de 139,08 puntos. Su liderazgo se sustenta principalmente en el alto poder adquisitivo de sus habitantes y en sus indicadores sanitarios, considerados entre los mejores de la región.

La seguridad también aparece como uno de sus puntos fuertes. Aunque presenta un costo de vida elevado, ofrece una relación relativamente favorable entre los ingresos y el valor de las propiedades. Además, registra bajos niveles de contaminación, tiempos de desplazamiento moderados y condiciones climáticas bien valoradas.

image Uruguay y Ecuador completan el podio: ¿Por qué Argentina obtuvo ese lugar? Foto: Gentileza

En segundo lugar se ubica Ecuador, con un Índice de Calidad de Vida de 128,71 puntos. Su desempeño se apoya en niveles de poder adquisitivo, seguridad y atención sanitaria superiores a los de Argentina, además de un costo de vida más accesible, que facilita el acceso a bienes y servicios.

Por detrás de Argentina aparece Brasil, en la cuarta posición, con un índice de 117,42 puntos. Si bien presenta un poder adquisitivo superior, sus indicadores sanitarios son más bajos. También registra un costo de vida más elevado y una de las relaciones más desfavorables entre ingresos y precio de la vivienda, lo que dificulta el acceso a la compra de propiedades.

Chile ocupa el quinto lugar del ranking. El país se destaca por su poder adquisitivo y acceso a la salud, ambos por encima de los valores registrados por Argentina. Sin embargo, pierde posiciones debido a las dificultades de acceso a la vivienda y a tiempos de desplazamiento más elevados. Aun así, el clima continúa siendo uno de sus principales atributos.

En los últimos puestos aparecen Colombia, Perú y Venezuela. Colombia muestra indicadores más bajos en materia de seguridad y salud. Perú cuenta con un poder adquisitivo relativamente favorable, aunque presenta limitaciones en el acceso a la atención sanitaria. Venezuela, por su parte, cierra el ranking regional con los peores registros en poder adquisitivo, seguridad y calidad del sistema de salud.

Fuente: Infobae.