La UNCuyo abre las inscripciones para una especialización clave en Educación y lenguaje visual

La Facultad de Educación de la UNCuyo abrió las inscripciones para una nueva propuesta de posgrado absolutamente transformadora e inédita. Se trata de la Especialización en Imágenes y Educación en la Contemporaneidad, una formación diseñada para profesionales que buscan fusionar la teoría y la práctica a través de lenguajes visuales como la fotografía, el video y el collage.
¿De qué se trata esta nueva carrera de posgrado?
La carrera de posgrado propone pensar una nueva pedagogía de la mirada, orientada a abordar las imágenes desde una perspectiva crítica, situada y transdisciplinaria donde se articule lo pedagógico, lo político y lo poético. De esta forma, se promueve tanto el análisis crítico como la producción de imágenes y narrativas visuales mediante diversos formatos y lenguajes: fotografía, video, collages, instalaciones, intervenciones y producciones audiovisuales situadas.
Desde esta perspectiva, las imágenes son entendidas no sólo como recursos didácticos, sino también como discursos culturales capaces de producir sentidos, visibilizar problemáticas y generar experiencias sensibles y transformadoras. La especialización asume una perspectiva educativa comprometida con la democratización de la cultura, la inclusión, la accesibilidad y los derechos humanos. Busca formar profesionales capaces de interpretar críticamente la complejidad visual del presente y de generar propuestas pedagógicas que promuevan la participación, la diversidad y la construcción colectiva de sentidos. En este sentido, constituye una propuesta inédita en la región, orientada a responder a las transformaciones culturales y educativas actuales mediante una formación de posgrado innovadora, transdisciplinaria y socialmente comprometida.
estudiantes universitarias
Especialización en Imágenes y Educación en la Contemporaneidad, es la nueva carrera de posgrado que propone la UNCuyo
¿A quién está dirigida y cuáles son las modalidades de cursado?
La convocatoria está orientada a docentes y profesionales de las áreas de la Educación, las Artes, la Comunicación y el Desarrollo Social que cuenten con un título de grado de cuatro años o más. El plan de estudios, bajo la dirección de Carolina Eva Martínez, aborda de forma crítica y transdisciplinaria los estudios visuales, la cultura digital, el género y la memoria.
Tendrá una duración de dos años, que incluye 18 meses de interacción pedagógica y 6 meses destinados la elaboración del Trabajo Final Integrador. El cursado, que comienza el 7 de agosto.
Frecuencia de clases: Encuentros sincrónicos cada 15 días, los viernes de 18 a 22 y los sábados de 9 a 13.
Encuentros presenciales: Clases especiales en la sede Campus, con la gran ventaja de que contarán con transmisión vía streaming.
Fecha límite de inscripción: Los interesados tienen tiempo de anotarse mediante el formulario online hasta el domingo 31 de julio.
Detalles del plan de estudios
Módulo I: Pedagogías de la mirada.
Módulo II: Discursos visuales sobre política, género y memoria.
Módulo III: Las imágenes para la accesibilidad en la educación.
Módulo IV: Proyectos colectivos y participación en entornos educativos. Imágenes, espacios y materialidades. El espacio público y las manifestaciones artísticas contextuales. Proyectos colectivos de Arte vinculados a la memoria, el patrimonio y las problemáticas de género.
Módulo V: Posdigitalidad y aprendizajes visuales.
Módulo VI: Las imágenes, la educación en el museo y los cambios en los modos de ver a lo largo del tiempo.
Módulo VII: Experiencias inmersivas transdisciplinarias. Transposiciones en torno a las imágenes.
Módulo VIII: Taller de estrategias para la redacción de proyectos.
Módulo IX: Laboratorio de proyecto final.
Para recibir más información detallada sobre aranceles, requisitos específicos o el programa completo, la facultad habilitó el correo electrónico[email protected]. Es una oportunidad imperdible para jerarquizar el perfil profesional y liderar los cambios culturales de nuestro tiempo.