Posgrado en Mendoza: la UNCuyo abre las inscripciones para una especialización clave en Educación y lenguaje visual

La Facultad de Educación de la UNCuyo abrió las inscripciones para una nueva propuesta de posgrado absolutamente transformadora e inédita. Se trata de la Especialización en Imágenes y Educación en la Contemporaneidad , una formación diseñada para profesionales que buscan fusionar la teoría y la práctica a través de lenguajes visuales como la fotografía, el video y el collage.

La carrera de posgrado propone pensar una nueva pedagogía de la mirada, orientada a abordar las imágenes desde una perspectiva crítica, situada y transdisciplinaria donde se articule lo pedagógico, lo político y lo poético . De esta forma, se promueve tanto el análisis crítico como la producción de imágenes y narrativas visuales mediante diversos formatos y lenguajes: fotografía, video, collages, instalaciones, intervenciones y producciones audiovisuales situadas.

Desde esta perspectiva, las imágenes son entendidas no sólo como recursos didácticos, sino también como discursos culturales capaces de producir sentidos, visibilizar problemáticas y generar experiencias sensibles y transformadoras. La especialización asume una perspectiva educativa comprometida con la democratización de la cultura, la inclusión, la accesibilidad y los derechos humanos. Busca formar profesionales capaces de interpretar críticamente la complejidad visual del presente y de generar propuestas pedagógicas que promuevan la participación, la diversidad y la construcción colectiva de sentidos. En este sentido, constituye una propuesta inédita en la región, orientada a responder a las transformaciones culturales y educativas actuales mediante una formación de posgrado innovadora, transdisciplinaria y socialmente comprometida.

Especialización en Imágenes y Educación en la Contemporaneidad, es la nueva carrera de posgrado que propone la UNCuyo

¿A quién está dirigida y cuáles son las modalidades de cursado?

La convocatoria está orientada a docentes y profesionales de las áreas de la Educación, las Artes, la Comunicación y el Desarrollo Social que cuenten con un título de grado de cuatro años o más. El plan de estudios, bajo la dirección de Carolina Eva Martínez, aborda de forma crítica y transdisciplinaria los estudios visuales, la cultura digital, el género y la memoria.

Tendrá una duración de dos años, que incluye 18 meses de interacción pedagógica y 6 meses destinados la elaboración del Trabajo Final Integrador. El cursado, que comienza el 7 de agosto.

Frecuencia de clases: Encuentros sincrónicos cada 15 días, los viernes de 18 a 22 y los sábados de 9 a 13.

Encuentros sincrónicos cada 15 días, los viernes de 18 a 22 y los sábados de 9 a 13. Encuentros presenciales: Clases especiales en la sede Campus, con la gran ventaja de que contarán con transmisión vía streaming.

Clases especiales en la sede Campus, con la gran ventaja de que contarán con transmisión vía streaming. Fecha límite de inscripción: Los interesados tienen tiempo de anotarse mediante el formulario online hasta el domingo 31 de julio.

Detalles del plan de estudios

Módulo I : Pedagogías de la mirada.

: Pedagogías de la mirada. Módulo II: Discursos visuales sobre política, género y memoria.

Discursos visuales sobre política, género y memoria. Módulo III: Las imágenes para la accesibilidad en la educación.

Las imágenes para la accesibilidad en la educación. Módulo IV: Proyectos colectivos y participación en entornos educativos. Imágenes, espacios y materialidades. El espacio público y las manifestaciones artísticas contextuales. Proyectos colectivos de Arte vinculados a la memoria, el patrimonio y las problemáticas de género.

Proyectos colectivos y participación en entornos educativos. Imágenes, espacios y materialidades. El espacio público y las manifestaciones artísticas contextuales. Proyectos colectivos de Arte vinculados a la memoria, el patrimonio y las problemáticas de género. Módulo V : Posdigitalidad y aprendizajes visuales.

: Posdigitalidad y aprendizajes visuales. Módulo VI: Las imágenes, la educación en el museo y los cambios en los modos de ver a lo largo del tiempo.

Las imágenes, la educación en el museo y los cambios en los modos de ver a lo largo del tiempo. Módulo VII : Experiencias inmersivas transdisciplinarias. Transposiciones en torno a las imágenes.

: Experiencias inmersivas transdisciplinarias. Transposiciones en torno a las imágenes. Módulo VIII: Taller de estrategias para la redacción de proyectos.

Taller de estrategias para la redacción de proyectos. Módulo IX: Laboratorio de proyecto final.

Para recibir más información detallada sobre aranceles, requisitos específicos o el programa completo, la facultad habilitó el correo electrónico [email protected]. Es una oportunidad imperdible para jerarquizar el perfil profesional y liderar los cambios culturales de nuestro tiempo.