La jugada que cambió una vida: ganó más de 1.300 millones en el Quini 6

El sorteo 3385 del Quini 6 , realizado el miércoles 24 de junio, dejó a un nuevo millonario en Argentina tras acertar los números de la modalidad “ La Segunda ”. A continuación, te contamos cuáles fueron los resultados finales y los premios oficiales que repartió este popular juego.

A qué número jugó el nuevo millonario del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $8.751.249.839 . En todo el país se registraron cerca de 1.190.208 apuestas , reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En la modalidad La Segunda, la fortuna quedó en manos de un único apostador. El ganador acertó los números 02, 03, 04, 07, 23 y 42 , y se llevó un premio extraordinario de $1.365.711.656,40 . La apuesta fue realizada en la agencia Nº 000125-000, ubicada sobre la Avenida Viale 92, en la provincia de La Pampa.

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Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 24 de junio

Tradicional

01 - 19 - 32 - 37 - 38 - 41

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $2.744.105.440 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 15 ganadores, que se llevarán $2.856.499,20 cada uno.

Con 6 aciertos hubo 636 ganadores, que se llevarán $20.211,08 cada uno.

La Segunda

02 - 03 - 04 - 07 - 23 - 42

En esta oportunidad hubo un ganador, que se llevó un pozo de $1.365.711.656,40. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº000125-000, ubicada en Avenida Viale 92, en la provincia de La Pampa.

Con 5 aciertos hubo 30 ganadores, que se llevarán $1.428.249,60 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.658 ganadores, que se llevarán $4.836,06 cada uno.

Revancha

03 - 09 - 11 - 30 - 35 - 43

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $3.854.504.416 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

06 - 10 - 25 - 33 - 37 - 42

Hubo 33 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.649.253,09 cada uno. Los afortunados apostadores realizaron sus respectivas jugadas en agencias de Santa Fe (cuatro), Neuquén (dos), Salta (uno), Provincia de Buenos Aires (diez), Córdoba (cinco), Chubut (uno), Entre Ríos (cuatro), Misiones (uno), Formosa (uno), Santa Cruz (uno) Capital Federal (uno) y Mendoza (dos).

Pozo Extra

01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 19 - 23 - 30 - 32 - 35 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43

Hubo 1.373 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $14.000 cada uno.

Quini 6 Argentina tiene nuevo millonario, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.