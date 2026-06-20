20 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domingo 21 de junio

La edición 3384 del Quini 6 pone en juego otro pozo histórico. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domindo 21 de junio

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domindo 21 de junio

 Por Luis Calizaya

Este domingo 21 de junio se llevará adelante el sorteo N° 3384 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado de 8.200 millones de pesos. El concurso se desarrollará a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo Nº 3383 del 17 de junio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 47 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $7.485.716,68 cada uno.

sorteo-3384
El Quini 6 sortea un pozo impactante de 8.200 millones de pesos este domingo 21 de junio.

El Quini 6 sortea un pozo impactante de 8.200 millones de pesos este domingo 21 de junio.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este domingo 21 de junio?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $4.000 (Tradicional y La Segunda $2.000 + Revancha $1000 + Siempre Sale $1000). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

El Quini 6 dejó 21 ganadores de $22 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 14 de junio

El Quini 6 acumula un pozo récord de $6.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Con estos números alcanzaron la gloria: el Quini 6 tiene nuevos millonarios

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 21 de junio

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo récord de $8.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo récord de $8.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6
LO QUE SE LEE AHORA
Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera.

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

Las Más Leídas

El Enargas aclaró quién está a cargo del control y administración del gasoducto del Sur. video

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera.

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini.

Una mujer bajó de su moto y murió segundos después en Tunuyán

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

Desde 2009 formó parte de lo que actualmente es PSJ Cobre Mendocino, donde desempeñó un papel fundamental.

Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza