24 de junio de 2026
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Espacio Costanera

Mirá todo lo que podés hacer en el fascinante Espacio Costanera

Espacio Costanera inauguró a la provincia de Mendoza para transformarse en un paseo internacional. Descubrí el primer outlet deportivo, marcas globales y juegos.

Mirá todo lo que podés hacer en el fascinante Espacio Costanera

Mirá todo lo que podés hacer en el fascinante Espacio Costanera

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Espacio Costanera abrió sus puertas en el ala oeste de la Termina de Ómnibus para ofrecer un verdadero centro de compras y entretenimiento de nivel internacional en la provincia. Este renovado sector se transformó en un paseo único, diseñado exclusivamente para que vayas a disfrutar en familia o con amigos. Ideal para pasear, comer y comprar con total comodidad y seguridad.

Si preferís algo dulce para la tarde, los tradicionales cafés de Havanna están listos para tus charlas de sobremesa. También vas a encontrar la excelencia local de Helados Ferruccio Soppelsa y las propuestas de Roast Grill o Pala Negra. Es el plan perfecto para compartir un momento con amigos.

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Mc Dondald´s

¿Cuáles son las grandes atracciones para comprar y divertirse?

La propuesta del nuevo paseo incluye opciones inéditas para la región que prometen convertirse en tus favoritas a la hora de planificar una salida de fin de semana.

  • Primer Outlet Deportivo: Un local inmenso con indumentaria y calzado de primeras marcas a precios súper competitivos para renovar tu ropa de entrenamiento.
  • Diversión para los chicos: Un sector de entretenimiento de última generación repleto de juegos y máquinas electrónicas ideal para pasear con los más jóvenes.
  • Servicios premium: El complejo cuenta con locales espectaculares como Hello Beauty, Lumi, Pala Negra y una variedad de 180 firmas comerciales para recorrer.
  • Beneficio exclusivo: Si vas especialmente a consumir a los locales o a pasear, vas a poder aprovechar descuentos especiales en el estacionamiento del predio.
Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Sporting

El predio cuenta con accesos renovados y veredas totalmente impecables. Además, vas a disfrutar de un entorno seguro gracias a su tecnología de vanguardia. Este nuevo punto de encuentro mendocino llegó para transformar por completo tu forma de vivir la Ciudad.

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