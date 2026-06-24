Mirá todo lo que podés hacer en el fascinante Espacio Costanera

Espacio Costanera abrió sus puertas en el ala oeste de la Termina de Ómnibus para ofrecer un verdadero centro de compras y entretenimiento de nivel internacional en la provincia. Este renovado sector se transformó en un paseo único, diseñado exclusivamente para que vayas a disfrutar en familia o con amigos. Ideal para pasear, comer y comprar con total comodidad y seguridad.

El nuevo patio de comidas sumó gigantes gastronómicos y clásicos nacionales que garantizan una experiencia deliciosa. Vas a poder tentar al paladar con las hamburguesas más famosas de McDonald's o el increíble pollo frito de KFC. Todo está dispuesto en espacios súper modernos, ideales para relajarse.

Si preferís algo dulce para la tarde, los tradicionales cafés de Havanna están listos para tus charlas de sobremesa. También vas a encontrar la excelencia local de Helados Ferruccio Soppelsa y las propuestas de Roast Grill o Pala Negra . Es el plan perfecto para compartir un momento con amigos.

¿Cuáles son las grandes atracciones para comprar y divertirse?

La propuesta del nuevo paseo incluye opciones inéditas para la región que prometen convertirse en tus favoritas a la hora de planificar una salida de fin de semana.

Primer Outlet Deportivo: Un local inmenso con indumentaria y calzado de primeras marcas a precios súper competitivos para renovar tu ropa de entrenamiento.

Un local inmenso con indumentaria y calzado de primeras marcas a precios súper competitivos para renovar tu ropa de entrenamiento. Diversión para los chicos: Un sector de entretenimiento de última generación repleto de juegos y máquinas electrónicas ideal para pasear con los más jóvenes.

Un sector de entretenimiento de última generación repleto de juegos y máquinas electrónicas ideal para pasear con los más jóvenes. Servicios premium: El complejo cuenta con locales espectaculares como Hello Beauty, Lumi, Pala Negra y una variedad de 180 firmas comerciales para recorrer.

El complejo cuenta con locales espectaculares como Hello Beauty, Lumi, Pala Negra y una variedad de 180 firmas comerciales para recorrer. Beneficio exclusivo: Si vas especialmente a consumir a los locales o a pasear, vas a poder aprovechar descuentos especiales en el estacionamiento del predio.

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Sporting Foto: Cristian Lozano

El predio cuenta con accesos renovados y veredas totalmente impecables. Además, vas a disfrutar de un entorno seguro gracias a su tecnología de vanguardia. Este nuevo punto de encuentro mendocino llegó para transformar por completo tu forma de vivir la Ciudad.